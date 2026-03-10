Meteo Roma – Instabilità pomeridiana sul Lazio, con rovesci sulle zone interne

Situazione meteo a scala nazionale
Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo che vede l’anticiclone progressivamente indebolito sul bacino centrale, mentre una circolazione depressionaria interessa l’Europa occidentale e richiama correnti più umide verso la Penisola. Questo determina un contesto meteorologico più instabile soprattutto nelle ore pomeridiane, con rovesci e temporali sparsi sulle aree interne del Centro-Sud. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.
Meteo Roma oggi
Giornata che si apre con tempo generalmente stabile sul Lazio, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sia su Roma che sul resto della regione. Nel corso delle ore pomeridiane atteso però un aumento dell’instabilità sui settori interni appenninici, dove potranno svilupparsi acquazzoni e locali temporali, solo occasionalmente in sconfinamento verso le aree pianeggianti e la Capitale. Miglioramento dalla serata con graduale attenuazione dei fenomeni. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature senza variazioni di rilievo su Roma e comprese tra i +11/+12°C di minima ed i +16/+17°C di massima.
Meteo Roma mercoledì 11 marzo
La giornata di domani vedrà ancora condizioni di tempo variabile sul Lazio. Al mattino attesi cieli irregolarmente nuvolosi ma con tempo generalmente asciutto su Roma e sulla regione. Nel pomeriggio possibile sviluppo di nuovi rovesci o brevi temporali soprattutto nelle zone interne appenniniche, con fenomeni più sporadici verso la Capitale. Migliora dalla serata con schiarite sempre più ampie. Temperature con poche variazioni e comprese tra i +10/+11°C di minima ed i +17/+18°C di massima.
Settimana con maggiore instabilità, specie di stampo pomeridiano
Nel corso dei prossimi giorni l’anticiclone continuerà a mostrare segnali di debolezza sul Mediterraneo centrale, favorendo il passaggio di correnti più umide e instabili. Questo si tradurrà in una fase meteorologica più variabile con possibili acquazzoni e temporali pomeridiani soprattutto sui settori interni del Lazio e dell’Appennino. Non si esclude inoltre un peggioramento più organizzato nella seconda parte della settimana, quando alcune perturbazioni potrebbero avvicinarsi al Mediterraneo centrale. Temperature nel complesso miti e generalmente in linea con le medie del periodo.
Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano
Meteo su Roma a tratti instabile con possibili fenomeni pomeridiani. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!
Tecnico Meteorologo certificato secondo lo schema WMO ed iscritto all'Associazione Meteo Professionisti (AMPRO); fondatore di Meteo Lazio nel 2014, realtà che vanta una rete di stazioni meteo private. Fornisce dati meteo e bollettini per svariate sedi di Protezione Civile nel Lazio.