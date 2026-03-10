Meteo Roma – Instabilità pomeridiana sul Lazio, con rovesci sulle zone interne

Situazione meteo a scala nazionale

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo che vede l’anticiclone progressivamente indebolito sul bacino centrale, mentre una circolazione depressionaria interessa l’Europa occidentale e richiama correnti più umide verso la Penisola. Questo determina un contesto meteorologico più instabile soprattutto nelle ore pomeridiane, con rovesci e temporali sparsi sulle aree interne del Centro-Sud. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi

Giornata che si apre con tempo generalmente stabile sul Lazio, con cieli poco o parzialmente nuvolosi sia su Roma che sul resto della regione. Nel corso delle ore pomeridiane atteso però un aumento dell’instabilità sui settori interni appenninici, dove potranno svilupparsi acquazzoni e locali temporali, solo occasionalmente in sconfinamento verso le aree pianeggianti e la Capitale. Miglioramento dalla serata con graduale attenuazione dei fenomeni. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature senza variazioni di rilievo su Roma e comprese tra i +11/+12°C di minima ed i +16/+17°C di massima.

Meteo Roma mercoledì 11 marzo

La giornata di domani vedrà ancora condizioni di tempo variabile sul Lazio. Al mattino attesi cieli irregolarmente nuvolosi ma con tempo generalmente asciutto su Roma e sulla regione. Nel pomeriggio possibile sviluppo di nuovi rovesci o brevi temporali soprattutto nelle zone interne appenniniche, con fenomeni più sporadici verso la Capitale. Migliora dalla serata con schiarite sempre più ampie. Temperature con poche variazioni e comprese tra i +10/+11°C di minima ed i +17/+18°C di massima.

Settimana con maggiore instabilità, specie di stampo pomeridiano

Nel corso dei prossimi giorni l’anticiclone continuerà a mostrare segnali di debolezza sul Mediterraneo centrale, favorendo il passaggio di correnti più umide e instabili. Questo si tradurrà in una fase meteorologica più variabile con possibili acquazzoni e temporali pomeridiani soprattutto sui settori interni del Lazio e dell’Appennino. Non si esclude inoltre un peggioramento più organizzato nella seconda parte della settimana, quando alcune perturbazioni potrebbero avvicinarsi al Mediterraneo centrale. Temperature nel complesso miti e generalmente in linea con le medie del periodo.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma a tratti instabile con possibili fenomeni pomeridiani. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!