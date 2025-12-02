Meteo Roma – Avvio di settimana instabile con nuove piogge, ma migliora nel weekend

Situazione meteo a scala nazionale

Buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! La giornata di oggi si apre con una circolazione depressionaria ancora attiva sul Mediterraneo centrale, mentre correnti umide occidentali riportano instabilità su diverse regioni d’Italia. In particolare, piogge e rovesci interessano nelle prime ore soprattutto Liguria, alta Toscana e parte del Nord-Ovest, mentre sul Centro-Sud prevale una nuvolosità diffusa con locali fenomeni. Il Lazio si trova in una fase di variabilità, con passaggi nuvolosi alternati a pause asciutte. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Il mese di dicembre prosegue con un avvio instabile sul Lazio. Al mattino avremo cieli molto nuvolosi o coperti su tutto il territorio, con possibilità di deboli piogge soprattutto lungo le coste e sull’area romana. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà uggiosa, con nubi compatte e locali pioviggini sparse. Tra la sera e la notte si conferma un modesto peggioramento, con rovesci più probabili sulle zone costiere e sulla Capitale, seppur alternati a momenti asciutti. Temperature in lieve aumento nei valori minimi, con estremi su Roma compresi tra +7/+9°C nelle ore notturne e +13/+15°C nelle ore diurne. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio.

Meteo Roma domani

La giornata di domani vedrà ancora condizioni di instabilità sul Lazio. Al mattino molte nubi saranno presenti su tutta la regione, con piogge intermittenti più frequenti tra il litorale, i Castelli e il basso Lazio. Nel pomeriggio insisterà una variabilità instabile, con acquazzoni sparsi e brevi aperture su Viterbese e alto Lazio. Dalla serata si attende un graduale miglioramento, con fenomeni in attenuazione e prime schiarite a partire dai settori interni. Temperature senza grandi variazioni, con minime in ulteriore lieve rialzo e massime comprese su Roma fra +12/+14°C. Di seguito la tendenza meteo per la settimana.

Settimana dinamica e instabile

Il proseguimento della settimana rimarrà caratterizzato da un ritmo atmosferico piuttosto vivace. Un nuovo impulso atlantico raggiungerà l’Italia tra mercoledì e giovedì, portando piogge diffuse su molte regioni, in particolare al Sud e sulle Isole Maggiori. Il Lazio, secondo i più recenti aggiornamenti modellistici, potrebbe essere solo marginalmente interessato dal peggioramento, con nubi in transito e fenomeni più sporadici. Nel weekend persisterà una residua instabilità sul versante adriatico e sulle aree meridionali, mentre la nostra regione dovrebbe beneficiare di condizioni più stabili con anche ampie schiarite.

