Meteo Italia – prima settimana di dicembre con diversi passaggi instabili verso il Mediterraneo, ecco l’evoluzione

Situazione sinottica ed evoluzione prossime ore in Italia, tornano le piogge

Mese di dicembre che inizia con una piccola saccatura in transito sul Mediterraneo centrale, con una goccia d’aria più fredda in quota sul Tirreno. Prossime ore che vedranno fenomeni più intensi interessare Liguria e alta Toscana, anche a carattere di temporale. Precipitazioni più deboli sul resto delle regioni settentrionali e tempo più stabile sul resto dell’Italia. Condizioni meteo in peggioramento entro sera sulle regioni centrali tirreniche, più asciutto sul resto altrove.

Entro metà settimana nuova perturbazione atlantica, maltempo verso il Sud

Nel corso dei prossimi giorni ecco che dall’Atlantico arriveranno diverse perturbazioni verso il Mediterraneo centro-occidentale. Tra Mercoledì e Giovedì una si allungherà tra Sardegna e Sicilia, con minimo al suolo verso il Mar Ionio. Peggioramento meteo che interesserà soprattutto Isole Maggiori e regioni meridionali, molte nuvole sul resto d’Italia ma con piogge meno organizzate. Sotto il profilo delle temperature valori in linea con le medie del periodo.

Altro impulso instabile sul Mediterraneo possibile prima del weekend

Tra Giovedì e Venerdì saccatura tra Francia e Mediterraneo occidentale, minimo al suolo intorno a 1005 hPa che dovrebbe muoversi verso Sardegna e poi nord Africa e Sicilia. Giro piuttosto largo per portare precipitazioni importanti sull’Italia, salvo al Sud e forse sui settori del medio versante Adriatico. Qui potremmo avere fenomeni a tratti intensi, ma per la distribuzione precisa delle precipitazioni occorrerà attendere i prossimi aggiornamenti.

Tendenza meteo: vediamo le prime ipotesi per il ponte dell’8 dicembre

Distanza temporale ancora troppo elevata per una previsioni meteo attendibile per il prossimo ponte dell’8 dicembre. Diversi modelli mostrano nel primo weekend di dicembre ancora strascichi instabili sulla nostra Penisola. Poi con l’arrivo del giorno dell’Immacolata si fa comunque largo l’ipotesi di una rimonta anticiclone da ovest. Condizioni meteo che si potrebbero fare più stabili sul Mediterraneo occidentale, Italia forse sul bordo.

