Meteo Roma – Avvio di weekend con molte nubi, ma in miglioramento; le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione meteorologica di stampo autunnale sull’Italia, interessata da una depressione in azione sul medio-basso Tirreno. Condizioni meteo instabili su parte del centro-sud con annesso un deciso calo termico. Migliora da domenica per il ritorno dell’alta pressione da ovest. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma: sabato 5 novembre con molte nubi, ma tempo asciutto

Il weekend inizierà con meteo ancora incerto sul Lazio, ma in miglioramento. La ciclogenesi in azione sul basso Tirreno piloterà ancora nubi su tutta la regione, con cieli nuvolosi su Roma nel corso del mattino. Qualche goccia di pioggia è attesa tra le province di Frosinone e Latina. Nel corso del pomeriggio nubi che tenderanno a diradarsi parzialmente, lasciando spazio a qualche schiarite sul medio-alto Lazio, mentre locali brevi acquazzoni non si escludono sul basso Lazio. Nel complesso nubi su Roma, ma con tempo asciutto; schiarite più ampie attese dal pomeriggio-sera. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature in decisa flessione e comprese tra i +11/+12°C della notte ed i +18/+19°C del pomeriggio. Ventilazione debole con rinforzi dal pomeriggio dai quadranti settentrionali.

Domenica con ampie schiarite su Roma

Meteo verso il ritorno della stabilità da domenica 5 novembre. Ciclogenesi in allontanamento verso levante, favorirà un deciso aumento barico sul Lazio. Giornata di domenica all’insegna della stabilità con cieli prevalentemente sereni sulla città di Roma. Innocui addensamenti sono attesi a ridosso dell’Appennino e della Ciociaria. Temperature senza variazioni e comprese tra i +11/+12°C della notte ed i +19°C del pomeriggio. Ventilazione moderata dai quadranti settentrionali.

Torna l’alta pressione dalla prossima settimana

Dopo il maltempo torna l’alta pressione sull’Italia. Secondo i principali centri di calcolo un promontorio anticiclonico si estenderà nuovamente sul Mediterraneo centro-occidentale nel corso della prossima settimana, portando un nuovo stop all’Autunno. Bel tempo che tornerà ad interessare anche Roma con sole prevalente nei prossimi giorni e temperature in ripresa.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo in miglioramento sul Lazio e su Roma , salvo residue nubi nella giornata odierna. Da domani torna il sole per l'espansione di un campo altopressorio.