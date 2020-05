METEO ROMA: Bel tempo anche sulla Capitale d’ITALIA e temperature in aumento, ecco le previsioni per la Fase 2

Meteo Italia: sole e temperature in aumento

Nei prossimi giorni l’Anticiclone di natura nord-africana dominerà sull’Italia e troveremo sole prevalente ovunque e clima caldo. La fase 2 per l’emergenza da covid-19 procederà pertanto con il sole e il clima quasi estivo, anche sulla città di Roma troveremo il bel tempo sia nelle prossime ore che nei prossimi giorni. Siamo nel pieno della stagione della Primavera ed è normale che le fasi soleggiate e calde si alternino con fasi più instabili e fresche, e allora vediamo quale tendenza meteo per i prossimi giorni di Maggio. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo: Ci attendono giornate di bel tempo in tutta Italia

Già dalle prossime ore l’anticiclone rimonterà rapidamente sull’Italia e questo si tradurrà essenzialmente in condizioni di bel tempo da nord a sud ma le piogge e i temporali saranno in agguato al centro-nord Italia specie nelle prime ore della prossima settimana. Sulla Sicilia, Calabria e Puglia l’anticiclone africano porterà termiche estremamente elevate e le temperature al suolo raggiungeranno presto i 30°c fino a oltrepassare questa soglia già dal prossimo weekend e durante la prossima settimana. Sulla città di Roma e sul Lazio più in generale avremo bel tempo salvo qualche disturbo durante la giornata di Lunedì.

Italia spaccata in due durante la prossima settimana

Una colata artica viene indicata in espansione durante la prossima settimana su gran parte dell’europa. Proprio in questi giorni il Vortice Polare Stratosferico tenderà a sgretolarsi in più parti e sia sull’America settentrionale che in Europa assisteremo ad un sensibile cambiamento meteo, previste temperature di Geopotenziale fino a -35°c a 500 hPa e -10°c a 850 hPa. Italia al momento solo lambita dall’ irruzione artica con clima piuttosto caldo al sud grazie alla risalita delle correnti meridionali dal nord-Africa, più fresco e gradevole invece al nord.