METEO ROMA: Bel tempo e clima primaverile anche sulla Capitale, ecco le previsioni nei dettagli fino al prossimo weekend

Situazione meteo in Italia

In gran parte dell’Europa imperversa il maltempo con un vortice depressionario sulla Scandinavia mentre in Italia, lambita soltanto dalle correnti occidentali in transito, troviamo soltanto innocui corpi nuvolosi di passaggio da nord-ovest verso sud-est attraverso tutta la nostra penisola e clima mite. Cieli poco o irregolarmente nuvolosi in questo momento sulla città di Roma con piogge assenti, temperature già primaverili. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo: primavera avanti tutta in Italia

Temperature fino a 20°c nelle ultime ore e nelle prossime ore su alcune regioni italiane e precipitazioni assenti. Questo è l’inverno in Italia, senza mai alcuna vera e propria ondata di freddo e neve dalla siberia o dal polo nord. Alberi già in fiore nonostante siamo nel pieno della stagione invernale. Il tutto grazie al Vortice Polare sempre compatto e relegato nella sua sede originaria in grado di impedire ogni scambio di calore tra le latitudini settentrionali e il Mediterraneo.

Previsioni meteo prossime 24 ore

Tempo inizialmente stabile su tutti i settori del nord Italia ma con rapido peggioramento nel corso della giornata, piogge diffuse nella sera e nella notte con neve sulle Alpi oltre i 6-800 metri. Possibili temporali intensi sul Levante ligure. Prima parte della giornata all’insegna della variabilità al centro Italia con ampie schiarite sull’Adriatico, peggiora al pomeriggio e in serata a partire da Toscana e Umbria con piogge in estensione anche ai settori interni e neve sull’Appennino oltre i 1500-1600 metri. Nuvolosità in transito su tutte le regioni meridionali ma senza fenomeni di rilievo, schiarite più ampie al mattino sui settori costieri di Puglia, Molise e Basilicata ionica. Locali piogge in serata sull’alta Campania. Temperature in calo nel corso della sera e della notte al Centro-Nord, massime in aumento al Sud.