METEO ROMA: BEL TEMPO e TEMPERATURE nella norma, maggiore instabilità nel WEEKEND con possibili temporali

Meteo Italia: altra giornata di sole

Sull’Europa centro-occidentale domina un robusto Anticiclone con valori di pressione al suolo fino a 1035 hPa mentre le correnti settentrionali in rotazione intorno al campo di alta pressione attraversano tutta l’Italia dove troviamo condizioni meteo stabili e soleggiate. Quella di oggi sarà l’ennesima giornata tipicamente primaverile con il bel tempo da nord a sud salvo qualche disturbo al pomeriggio al nord e sulla Calabria. Cieli sereni invece sulla città di Roma e con temperature che saranno comprese tra i 18 gradi e i 27 gradi. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo per la giornata di domani

Bel tempo e sole prevalente su tutti i settori settentrionali salvo innocui addensamenti nuvolosi al primo mattino sulle regioni nord-occidentali. Al centro Italia la giornata inizierà con nubi irregolari in Abruzzo e deboli piogge lungo le coste, sereno altrove. Nubi irregolari anche al pomeriggio tra Abruzzo e basso Lazio ma con tempo in prevalenza stabile, soleggiato altrove. Piogge o locali acquazzoni sulle regioni meridionali peninsulari, specie tra Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Più soleggiato e stabile altrove. Tendenza a generale stabilità dalla serata su tutte le regioni. Temperature in generale calo.

Previsioni meteo per i prossimi giorni

Anche nei prossimi giorni della settimana avremo condizioni meteo stabili sulla città di Roma come del resto su gran parte delle città del Paese, nonché clima gradevole. Le temperature si manterranno in linea con la media del periodo o leggermente inferiori grazie alle correnti settentrionali in arrivo in queste ultime ore. La fase 2 per l’emergenza da covid-19 procede nel mese di Maggio con il bel tempo ma attenzione che dal prossimo weekend le cose potrebbero cambiare anche per Roma con i temporali di ritorno con l’anticiclone che potrebbe mostrare segnali di cedimento.