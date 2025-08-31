Meteo Roma – Bel tempo sulla capitale fino ad inizio settimana con temperature gradevoli; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale
Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Promontorio interciclonico in espansione sul Mediterraneo centrale favorirà un deciso miglioramento sull’Italia. Domenica con tempo stabile su tutto il Paese, poi possibile un rapido passaggio perturbato nella prima parte di martedì. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.
Previsioni meteo Roma oggi
Giornata di domenica 31 agosto che vedrà condizioni meteo stabili sul Lazio. Attesa una mattinata con sole prevalente su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio bel tempo lungo le coste e sulla capitale con tanto sole; stabile anche sul resto del Lazio, salvo qualche addensamento sui settori interni. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +16/+18°C della notte ed i +28/+30°C del pomeriggio.
Meteo Roma domani
Giornata di lunedì 1 settembre al via con con una mattinata di sole prevalente su tutta la regione. Nel corso del pomeriggio bel tempo lungo le coste e sulla capitale con tanto sole; stabile anche sul resto del Lazio, salvo qualche addensamento sui settori interni. Nuovo aumento della nuvolosità nottetempo con qualche fenomeno in arrivo sui settori settentrionali della regione. Temperature in aumento su Roma e comprese tra i +18/+19°C della notte ed i +30/+31°C del pomeriggio.
Prossima settimana al via stabile, poi possibile nuovo passaggio perturbato
Prossima settimana al via con meteo stabile e sole prevalente sul Lazio, grazie ad un momentaneo aumento del campo barico. Martedì possibile nuovo passaggio instabile con rischio pioggia sulla capitale, poi possibile una fase più stabile per una maggiore invadenza dell’anticiclone. Temperature in aumento nei valori massimi, ma senza eccessi.
Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.
Meteo su Roma stabile con cieli sereni fino ad inizio settimana, poi veloce peggioramento tra martedì notte ed il primo mattino. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.