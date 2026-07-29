Meteo Roma – Caldo africano in forte aumento, verso i +40 gradi nel weekend

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede un vasto campo di alta pressione disteso tra il bacino del Mediterraneo e buona parte dell’Europa centro-occidentale, accompagnato dalla risalita di masse d’aria molto calde di origine nord-africana. Sull’Italia prevalgono dunque condizioni meteo stabili e soleggiate, mentre qualche nota di instabilità pomeridiana potrà interessare soprattutto i rilievi alpini e localmente le zone interne delle regioni meridionali. Anche nei prossimi giorni il promontorio anticiclonico tenderà a consolidarsi ulteriormente, determinando un marcato aumento delle temperature e una nuova fase di caldo intenso. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi, mercoledì 29 luglio

Giornata caratterizzata da condizioni meteo pienamente estive su Roma e sul Lazio. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione, con sole prevalente anche sulla Capitale. Nel corso del pomeriggio continuerà a dominare la stabilità sulle pianure e lungo i settori costieri, mentre locali addensamenti a sviluppo diurno potranno formarsi in prossimità dei rilievi appenninici, generalmente senza fenomeni di particolare rilievo. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in aumento su Roma, con valori minimi intorno ai +23/+25°C e massime generalmente comprese tra i +35°C ed i +37°C, con valori superiori possibili nelle aree interne e periferiche.

Meteo Roma domani, giovedì 30 luglio

L’anticiclone africano tenderà a rafforzarsi ulteriormente nella giornata di giovedì, garantendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutto il Lazio. Al mattino cieli in prevalenza sereni sulla Capitale e sul resto della regione. Nel pomeriggio ancora tanto sole su Roma, sulle pianure e lungo le coste, mentre locali addensamenti potranno svilupparsi sui settori appenninici senza particolari conseguenze. Stabilità confermata anche durante la serata e la notte. L’elemento più significativo sarà rappresentato dal caldo, destinato ad intensificarsi ulteriormente: sulla Capitale le temperature massime potranno raggiungere i +37/+39°C, mentre nelle pianure interne del Lazio non si escludono punte prossime ai +40°C. Minime elevate, generalmente comprese tra +24°C e +26°C nelle aree maggiormente urbanizzate.

Caldo africano in ulteriore intensificazione verso la fine di luglio

La nuova ondata di caldo entrerà nel vivo tra giovedì e venerdì, quando il promontorio anticiclonico di matrice subtropicale si consoliderà ulteriormente sul Mediterraneo centrale. Masse d’aria molto calde provenienti dal Nord Africa raggiungeranno anche le regioni centrali italiane, determinando condizioni meteo diffusamente stabili e un ulteriore aumento delle temperature.

Su Roma e sul Lazio ci attendiamo quindi giornate prevalentemente soleggiate e molto calde, con eventuali disturbi pomeridiani confinati soprattutto all’Appennino. Tra giovedì e venerdì le temperature massime sulla Capitale potranno raggiungere diffusamente i +37/+39°C, mentre sulle pianure interne della regione saranno possibili punte prossime o localmente superiori ai +40°C. In progressivo aumento anche le temperature minime, con condizioni di notte tropicale diffuse soprattutto nei quartieri più urbanizzati di Roma e nei principali centri della regione.

Primo weekend di agosto rovente su Roma e sul Lazio

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli confermano la possibilità di una persistenza dell’anticiclone africano anche durante il primo weekend di agosto. Tra sabato e domenica il promontorio subtropicale dovrebbe infatti mantenersi ben strutturato sul Mediterraneo centrale, favorendo condizioni meteo prevalentemente stabili e soleggiate su Roma e sul Lazio.

Proprio tra il weekend e l’inizio della prossima settimana il caldo potrebbe raggiungere una delle fasi più intense di questa nuova ondata. Sulla Capitale saranno possibili temperature massime nell’ordine dei +38/+40°C, mentre nelle pianure e nelle vallate interne del Lazio i valori potrebbero localmente spingersi oltre tale soglia. Il caldo si farà sentire anche durante le ore serali e notturne, con minime che in alcuni settori densamente urbanizzati potrebbero faticare a scendere al di sotto dei +25°C.

Sul fronte delle precipitazioni non sono al momento attesi cambiamenti significativi per il Lazio, con stabilità prevalente e soltanto qualche locale addensamento pomeridiano sui rilievi. Vista la distanza temporale sarà comunque necessario seguire i prossimi aggiornamenti per valutare intensità e durata della fase più calda.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile e soleggiato nei prossimi giorni, con l’anticiclone africano in ulteriore rafforzamento e temperature destinate a raggiungere valori molto elevati tra la fine di luglio e l’inizio di agosto. Il caldo potrebbe intensificarsi ulteriormente verso il weekend, con valori prossimi ai +40°C anche sulla Capitale e localmente superiori nelle zone interne del Lazio. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!