Meteo – Italia nel mirino di una nuova fiammata africana, ma con qualche temporale: i dettagli

Tempo stabile e asciutto su gran parte d’Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano tendenzialmente stabili e asciutte sulla nostra Penisola, eccezion fatta per qualche isolato temporale pomeridiano generatosi quest’oggi sull’Appennino meridionale, specie calabrese, dove i fenomeni occasionalmente sono risultati e risultano tutt’ora intensi. Le temperature, in questo contesto, subiscono mediamente un aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossime ore con miglioramento in arrivo in Italia

Un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo è peraltro previsto nel corso delle prossime ore sulla nostra Penisola, con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. I temporali pomeridiani che nel corso di questo pomeriggio hanno preso forma sull’Appennino meridionale stanno progressivamente esaurendosi in favore del ritorno della stabilità generale e del bel tempo, con cieli cioè in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi.

Italia nel mirino di una nuova fiammata africana, ma anche di qualche temporale

Nel corso dei prossimi giorni l’Italia tornerà nella morsa dell’Anticiclone africano, con temperature in progressivo e costante aumento su valori anche di diversi gradi superiori alla media di riferimento e con caldo nuovamente disagevole, soprattutto nelle ore ore diurne. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo e come vedremo nel prossimo paragrafo, tuttavia, sarà ancora possibile qualche temporale.

Qualche temporale in arrivo ancora sulle zone interne della Sicilia e sulle Alpi

Qualche temporale potrà ancora attivarsi tuttavia e ancora una volta principalmente nelle ore pomeridiane sulle zone interne della Sicilia (specie per domani mercoledì 29 luglio), ma anche sul settore alpino, con piogge, temporali e possibili grandinate con fenomeni occasionalmente anche intensi. Nella giornata di venerdì 31 luglio tale fenomenologia potrebbe almeno in parte sopravvivere alla serata. Resta invece nettamente più stabile e asciutto altrove, specie lungo la fascia costiera.

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