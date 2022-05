METEO ROMA – CALDO e BEL TEMPO sulla capitale fino ad inizio settimana; le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori della capitale! Un vasto promontorio anticiclonico di matrice nord Africana si è disteso sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale. In tal modo condizioni meteo estive stanno interessando l’Europa sudoccidentale con caldo in aumento anche sull’Italia nel corso del weekend. Bel tempo fino ad inizio settimana, poi possibile peggioramento. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio!

Meteo Roma: weekend di bel tempo con temperature estive

Meteo Roma – Il promontorio anticiclonico garantirà un weekend estivo anche sul Lazio. Campo barico alto e livellato attorno ai 1020 hPa determinerà un weekend decisamente stabile anche sulla capitale. Bel tempo prevalente fin dal mattino sia al mare che in montagna con tanto sole anche durante le ore pomeridiane; locali addensamenti a ciclo diurno non si escludono nel corso del pomeriggio a ridosso dei settori appenninici, ma in contesto di tempo asciutto. Meteo su Roma stabile e soleggiato sia oggi che domani con cieli al più poco nuvolosi. Temperature sulla capitale in aumento e comprese tra un valore minimo di +16°C nel centro città ed uno massimo di +27/+28°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Prima parte della prossima settimana estiva, poi rischio peggioramento

L’anticiclone nord africano riuscirà a proteggere l’Italia da eventuali insidie perturbate anche nel corso della prima parte della prossima settimana. In particolare la stabilità insisterà sul Lazio fino alla giornata di martedì 24 maggio, seppur con qualche addensamento di passaggio. A seguire potrebbe concretizzarsi un peggioramento del tempo per la discesa sul Mediterraneo centrale di un’ansa depressionaria, con piogge e temporali possibili anche su Roma nella seconda parte della settimana.

Caldo in aumento con temperature al di sopra delle medie del periodo

L’anticiclone africano in rinforzo nei prossimi giorni farà inevitabilmente lievitare le temperature anche sul Lazio, con valori al di sopra delle medie del periodo. Nel corso del weekend le temperature sulla capitale saranno comprese tra i +16°C della notte ed i +27/+28°C del primo pomeriggio. Nel corso della prossima settimana si registrerà un ulteriore lieve aumento dei valori massimi, attesi attorno ai +30/+31°C, mentre quelli notturni non subiranno significative variazioni oscillando attorno ai +16/+17°C. Tali valori risulteranno superiori alle medie del periodo fino ai 5/6°C. Da mercoledì possibile deciso calo termico, specie nei valori massimi.

