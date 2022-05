METEO ITALIA – SOLE e TEMPERATURE roventi tra WEEKEND e inizio settimana, possibile MALTEMPO a seguire

Tanto sole, poche piogge e caldo intenso

Buongiorno e buon sabato cari amici del Centro Meteo Italiano. Un promontorio anticiclonico di matrice africana africana si trova esteso tra Europa centro-occidentale, Mediterraneo e Balcani, portando elevata stabilità atmosferica e richiamando aria più calda dall’Africa, che nella giornata odierna interesserà soprattutto Spagna, Francia, Mediterraneo occidentale e settori occidentali dell’Italia. Sabato 21 maggio con sole pieno su tutte le regioni e solo isolati acquazzoni o temporali pomeridiani relegati alle Alpi centro-orientali. Temperature di stampo estivo con massime intorno ai 30°C e punte anche di 32/33°C specie su Sardegna e Puglia.

Domenica dal sapore estivo e qualche temporali sulle Alpi

Nella giornata di domenica il promontorio anticiclonico subirà un lieve cedimento, rimanendo però ancora saldo sul Mediterraneo e con l’avvezione di aria calda che interesserà soprattutto il Mediterraneo centro-occidentale. Anche domani tanto sole in Italia da Nord a Sud ma con maggiore instabilità pomeridiana sulle Alpi, dove a partire dalla tarda mattinata e fino alle ore serali avremo acquazzoni e temporali sparsi e con sconfinamenti verso le pianure. Maggiore arrivo di aria calda che porterà temperature diffusamente oltre i 30°C su pianure e vallate interne, valori anche di 32/33°C nelle zone interne tra Puglia e Basilicata e fino a sfiorare i 34°C nelle zone interne della Sardegna.

Inizio settimana ancora con sole e caldo intenso, solo qualche pioggia al Nord

I principali modelli fisico matematici mostrano per i primi giorni della settimana un ulteriore lieve cedimento del promontorio africano, ma con l’alta pressione che proteggerebbe ancora gran parte dell’Italia e aria calda africana in risalita diretta verso il Mediterraneo centrale. Tanto sole quindi ancora in Italia, specie sulle regioni centro-meridionali, dove avremo anche un ulteriore aumento termico, con massime di 32/24°C e punte anche di 35/36°C su Puglia, Sicilia e Sardegna. Correnti umide atlantiche dai quadranti occidentali porteranno qualche pioggia al Nord, ma a dominare sarà ancora l’instabilità pomeridiana con acquazzoni e temporali sparsi sulle Alpi, localmente anche molto intensi e con sconfinamenti verso le pianure.

Tendenza meteo: ancora alta pressione o arriva il maltempo la prossima settimana?

Come abbiamo appena visto, per l’inizio della prossima settimana i modelli sono in accordo nel mostrare un cedimento del promontorio africano ma con l’Italia ancora in gran parte protetta e qualche pioggia solo al Nord. I principali modelli iniziano invece a divergere per il seguito. Il modello americano GFS continua a confermare per metà settimana una saccatura atlantica in fase di cut-off in allungamento verso la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale, mentre sul Mediterraneo centrale continuerebbe a persistere un promontorio anticiclonico. Questo porterebbe ancora bel tempo in Italia con temperature estive e le correnti umide sud-occidentali porterebbero qualche pioggia solo su Sardegna e regioni di Nord-Ovest e a prevalere sarebbe ancora l’instabilità pomeridiana. Gli ultimi aggiornamenti del modello europeo ECMWF mostrano invece una traiettoria più orientale della goccia fredda, diretta verso il Mediterraneo centro-occidentale e con l’approfondimento di un minimo al suolo. Questo porterebbe un peggioramento meteo in Italia, un maltempo organizzato con piogge sparse e temporali. Ma mancando ancora molto tempo e vista la divergenza modellistica, non ci resta che invitarvi a seguire i prossimi aggiornamenti che troverete sul nostro sito internet.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube.