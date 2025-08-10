Meteo Roma – Caldo intenso e sole almeno fino a Ferragosto, le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale
Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Alta pressione in consolidamento sul bacino sull’Europa centro-occidentale, garantirà stabilità anche sull’Italia. Masse d’aria calde in risalita dal nord Africa favoriranno un ulteriore aumento termico con ondata di caldo intenso che insisterà almeno sino alla festività del Ferragosto. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.
Previsioni meteo Roma oggi, domenica 10 agosto
Giornata odierna che vedrà condizioni meteo stabili sul Lazio. Attesa una mattinata con sole prevalente su tutto il Lazio. Stabilità che insisterà anche durante le ore pomeridiane e serali con cieli sereni sulla città di Roma. Cieli sereni sulla capitale. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +22/+24°C della notte ed i +35/+37°C del pomeriggio, ma con picchi fino a +38°C sui settori orientali della città.
Meteo Roma domani
Settimana di Ferragosto che si aprirà con tanto sole sul Lazio. Attesa una mattinata di lunedì 11 agosto con sole prevalente su tutto il Lazio. Bel tempo che insisterà anche durante le ore pomeridiane e serali con cieli sereni sulla città di Roma. Temperature in ulteriore lieve aumento con caldo intenso su Roma e comprese tra i +23/+25°C della notte ed i +37/+39°C del pomeriggio, ma con picchi fino a +40°C nella valle del Tevere.
Prossima settimana tempo estivo con caldo intenso
Prossima settimana che vedrà un dominio dell’alta pressione sull’Italia. Condizioni meteo che si manterranno stabili anche sul Lazio con le giornate su Roma che trascorreranno prevalentemente soleggiate o al più con qualche innocuo addensamento di passaggio. Caldo intenso con temperature massime che oscilleranno attorno ai +37/+39°C con picchi vicini ai +40°C sulla periferia est della città.
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.