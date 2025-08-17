Meteo Torino – Tempo estivo, salvo qualche disturbo; le previsioni

Meteo Torino, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Lacuna barica in quota presente sul Mediterraneo centro-meridionale penalizza in particolare le regioni meridionali e parte del centro, mentre il nord al momento è più protetto dall’alta pressione presente sull’Europa centro-occidentale. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sul Piemonte con focus in particolare per la città di Torino.

Previsioni meteo Torino oggi

Giornata di domenica caratterizzata da una mattinata diffusamente stabile sul Piemonte con cieli prevalentemente sereni. Nel corso del pomeriggio tempo ancora diffusamente stabile con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su Torino. Qualche acquazzone non è escluso a ridosso dei settori alpini e pedemontani. Temperature con lievi variazioni su Torino e comprese tra i +22/+23°C della notte ed i +32/+33°C del pomeriggio.

Previsioni meteo lunedì 18 agosto

Giornata di lunedì 18 agosto attesa stabile nel corso del mattino con cieli sereni o poco nuvolosi su Torino. Nel corso del pomeriggio situazione meteorologica invariata con diffusa stabilità sul Piemonte, salvo occasionali brevi acquazzoni pomeridiani sulle Alpi. Stellato nottetempo. Temperature in aumento nei valori minimi su Torino e comprese tra i +23/+24°C della notte ed i +31/+32°C del pomeriggio.

Avvio di settimana ancora stabile, poi tendenza al peggioramento

Prossima settimana che vedrà un cedimento dell’alta pressione sull’Italia. Tempo ancora mediamente stabile atteso nella giornata di martedì, poi tra mercoledì e giovedì è atteso il passaggio di un impulso perturbato con forte maltempo ed un brusco calo termico.

