METEO ROMA: Inverno ancora lontano, SOLE e MITEZZA caratterizzeranno la Capitale. Ecco le previsioni per il weekend

Procede inarrestabile la lunga fase di bel tempo in tutta Italia

Giornate caratterizzate dal sole in diverse città dell’Italia salvo in quelle della pianura Padana dove le nebbie persistenti fino a questa mattina hanno generato il fenomeno della galaverna e della neve chimica. Sole e temperature lievemente sopra la norma anche nel prossimo weekend sulla città di Roma dove non si supereranno comunque i 15°c. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Bel tempo ad oltranza anche sulla città di Roma

Nessuna novità in arrivo in Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia dal fronte meteorologico che sul fronte termico con l’Anticiclone dominante in Europa e con le perturbazioni lontane dall’Italia. Anche a Roma i cieli sono apparsi sereni o poco nuvolosi e, come vedremo, mantenere queste condizioni per tutto il prossimo fine settimana.

Previsioni meteo Italia

Ancora condizioni meteo in gran parte stabili sulle regioni settentrionali grazie all’anticiclone che porta però nebbie e nubi basse anche compatte in pianura Padana e lungo le coste della Liguria dove non si escludono delle deboli piogge o pioviggini. Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio sulle regioni del Centro Italia eccetto in Toscana con nubi irregolari in transito ma senza precipitazioni associate. Bel tempo anche al sud Italia eccetto in Sardegna con nuvolosità irregolare in transito e con locali piogge sul versante orientale dell’isola. Tempo asciutto invece sulle restanti regioni meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Temperature senza variazioni nei valori massimi, in calo le minime.