Meteo Roma – Cieli coperti e temperature contenute. Neve in Appennino tra oggi e domani

Condizioni meteo a Roma

Buongiorno e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Maltempo in atto al sud Italia, con una perturbazione atlantica che apporterà acquazzoni e temporali tra Sardegna e Sicilia. Su Roma invece avremo tempo stabile ma coperto nelle prossime ore come vedremo nel seguente paragrafo.Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo di Roma per oggi

Meteo Roma – Queste le previsioni meteo per Roma per oggi 29 Novembre: al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con nuvolosità irregolare in transito. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature stabili, comprese su Roma tra 8°C e 15°C.

Meteo Roma domani

Meteo domani – Per domani avremo cieli irregolarmente nuvolosi, con neve sui rilievi dai 1000 metri al mattino; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora tempo asciutto su Roma. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con molte nubi in transito.Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in lieve calo, su Roma comprese tra 7°C e 15°C.

Tendenza meteo di Roma per la settimana

Tra le giornate di mercoledì e giovedì avremo ancora tempo asciutto su Roma e sul Lazio, ma con ancora dei disturbi nuvolosi. Possibile maggiore instabilità negli ultimi giorni della settimana, primi giorni di dicembre, ma ancora da confermare. Vi invitiamo quindi a seguire i prossimi aggiornamenti meteo sul nostro sito internet.

Meteo stabile con nuvolosità prevalente in transito.