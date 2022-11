Meteo Italia – affondo depressionario sul Mediterraneo con maltempo su alcune regioni, vediamo quali

Evoluzione movimentata tra fine novembre e inizio dicembre per il Mediterraneo

Ultimo weekend del mese che ha visto il transito di una perturbazione e l’ingresso di aria più fredda sul Mediterraneo. Condizioni meteo che adesso si fanno temporaneamente più stabili in Italia ma nei prossimi giorni una nuova saccatura depressionaria metterà nel mirino la nostra Penisola. Anche l’inizio di dicembre potrebbe risultare abbastanza movimentato sotto il profilo meteo. In particolare diversi modelli mostrano ormai l’instaurarsi di un robusto anticiclone in sede scandinava.

Situazione sinottica ed evoluzione in Italia nelle prossime ore

Una saccatura depressionaria affonderà nelle prossime ore sul Mediterraneo occidentale approfondendo un minimo al suolo intorno a 1010 hPa poco ad ovest della Sardegna. Molte nuvole in transito nel corso della giornata specie sulle regioni del Centro-Nord ma con deboli pioviggini solo sulle coste tirreniche dalla Liguria al Lazio. Deboli nevicate sulle Alpi oltre i 1000-1200 metri. Entro la notte peggiora sulle Isole Maggiori con piogge e temporali anche intensi. Fenomeni anche al Nord-Est con neve fino a 600-800 metri.

Maltempo al Sud e temperature sotto media, ecco come potrebbe terminare novembre

Stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli la saccatura depressionaria entro Mercoledì dovrebbe muoversi verso il Mediterraneo centrale con un minimo al suolo in spostamento verso lo Ionio. Condizioni meteo perturbate soprattutto al Sud Italia con piogge e temporali più intensi su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Fenomeni in risalita anche lungo l’Adriatico ma generalmente più deboli. Temperature in calo con valori di qualche grado sotto media e dunque clima che si appresta ormai ad essere invernale.

Meteo Dicembre: l’inverno inizia con l’alta pressione alle alte latitudini, risvolti freddi in vista?

Principali modelli meteo che mostrano all’inizio del primo mese dell’inverno vasti e robusti campi di alta pressione tra Scandinavia e Russia. Ancora molto presto per dirlo ma configurazioni del genere potrebbero portare a risvolti freddi se non gelidi su Europa e Mediterraneo. Per ora sembra che nella prima settimana di dicembre l’aria fredda possa interessare soprattutto l’Europa centrale lasciando il Mediterraneo ai margini e dunque anche con correnti più umide sull’Italia.

