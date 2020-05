METEO ROMA: Clima caldo e afoso nei prossimi giorni, possibile cambiamento radicale per la prossima settimana

Meteo Roma: temperature vicine i 30°c nelle prossime ore e nei prossimi giorni

Temperature oltre la media a Roma come si vede chiaramente dalla foto di copertina, quasi come in Estate. Il centro Italia si trova a metà strada tra il corridoio perturbato in transito sulle regioni settentrionali e l’Anticiclone Africano su quelle meridionali. Italia quindi letteralmente spaccata in due con maltempo al nord, variabilità per lo più asciutta al centro salvo qualche pioggia o temporale nelle ultime ore in Umbria, estate piena al sud con sole e temperature che sfiorano i 40°c sulla Sicilia. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Stabile e molto caldo per oggi, domani e nel prossimo weekend

Nei prossimi giorni si faranno sentire gli effetti dell’Anticiclone di natura africana sulla città di Roma e la fase 2 per l’emergenza da covid-19 procederà pertanto con il clima tipicamente primaverile anche sulla città di Roma anche se con il cielo non sempre soleggiato a causa del transito di nubi medio-alte. Siamo nel pieno della stagione della Primavera ed è normale che le fasi soleggiate e calde si alternino con fasi più instabili e fresche, e allora quale tendenza meteo per i prossimi giorni? Bel tempo per oggi, domani e nel corso del weekend, clima caldo e afoso con le correnti meridionali. A seguire possibile ritorno del maltempo.

Peggioramento meteo più esteso in Italia durante la prossima settimana

L’anticiclone ora presente sul Mediterraneo centro-orientale garantisce condizioni meteo all’insegna del bel tempo in gran parte dell’ Italia, sarà così anche nei prossimi giorni della seconda settimana della fase 2 di emergenza da covid-19. Durante la terza settimana della fase 2 di Maggio invece le cose in Italia potrebbero cambiare con la circolazione di bassa pressione attualmente sulla penisola iberica più vicina all’Italia, temperature in calo fino a tornare in linea con la media di riferimento anche al centro e al sud Italia nonchè qualche disturbo sparso e non solo sulle regioni più settentrionali.