METEO ROMA – Colpo di scena con la NEVE in arrivo intorno la Capitale d’ITALIA, ecco quando

Meteo Italia: pieno INVERNO con la neve arrivata in alcune regioni

Nevica copiosamente in queste ore sul centro Italia e più nello specifico in Umbria, Marche e Abruzzo con le temperature scese anche di 15°c rispetto i valori del weekend e con i fiocchi che raggiungono persino le pianure. Il minimo di bassa pressione stazionario a largo delle coste del Montenegro richiama una componente orientale in grado di generare precipitazioni nevose sulle regioni appena citate con la complicità oltretutto di temperature fino a -35°c alla quota di geopotenziale di 500 hPa previste, -9°c alla quota di geopotenziale di 850 hPa. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo, peggiora sul Lazio con neve oltre i 200 metri di quota

Valori di temperatura a tutte le quote così bassi che raramente anche in pieno inverno arrivano in Italia, previsti scenari invernali che potrebbero passare agli annali in alcune regioni, tra le quali anche il Lazio quando la risalita di correnti più umide dai quadranti meridionali nella serata e nottata di domani potrebbero innescare nevicate a tratti intense e fino a 200-300 metri di quota.

Bassa pressione piuttosto fredda in movimento retrogrado

Anche a Roma il clima risulta invernale ma con il sole, attenzione come spiegato nel paragrafo precedente alla nottata di domani con un peggioramento delle condizioni meteo e possibili nevicate fino a 200-300 metri di quota. Gran freddo arrivato dunque in Italia come ampiamente previsto da diversi giorni a questa parte con le correnti dalla Russia direttamente in Italia. Solo l’inizio di un’ ondata di gelo e neve tardiva che colpirà principalmente il versante adriatico e il sud Italia.