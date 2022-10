Meteo Roma – Continua la fase stabile e con temperature sopra la media, ma arriva qualche disturbo nuvoloso

Condizioni meteo a Roma e in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede l’intrusione di correnti umide dai quadranti sud-occidentali, con un piccolo cavetto d’onda che entro la giornata di domani transiterà sul Nord Italia. Tra oggi e domani avremo cosi piogge e temporali sulle regioni settentrionali, mentre al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori le condizioni meteo si manterranno stabili e asciutte, con al più dei disturbi nuvolosi. Di seguito vediamo le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo per Roma di oggi 21 ottobre

Meteo oggi – Questa la situazione e le previsioni meteo per oggi 21 ottobre: al mattino velature in transito su tutti i settori che renderanno i cieli grigiastri. Al pomeriggio ancora molte velature in transito su tutto Lazio, maggiori addensamenti sull’Alto Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nuvolosità in aumento che renderà i cieli irregolarmente nuvolosi.. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature minime e massime previste in lieve calo, su Roma comprese tra 15°C e 26°C. I venti soffieranno dai quadranti sud-occidentali ed intensità debole.

Meteo Roma domani

Meteo domani – Al mattino tempo asciutto ma con molta nuvolosità alta in transito su tutto il Lazio che renderà i cieli parzialmente nuvolosi ed addensamenti da nubi basse saranno presenti sui settori centro-settentrionali. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli velati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli parzialmente nuvolosi per il transito di nuvolosità alta e banchi di nubi basse sia lungo la fascia costiera che sull’Alto Lazio. Di seguito la tendenza meteo per i giorni a seguire. Temperature stabili o in lieve aumento, comprese su Roma tra 16°C e 26°C

Tendenza meteo di Roma per i prossimi giorni

Nel corso dei prossimi giorni la Penisola Italiana continuerà ad essere interessata da correnti sud-occidentali, con area di bassa pressione in Atlantico e alta pressione sul Mediterraneo. Su Roma e sul Lazio le condizioni meteo si manterranno stabili ancora a lungo, dove avremo al più solo dei disturbi nuvolosi. Anche il clima si manterrà mite, con massime su Roma che continueranno a raggiungere valori superiori ai 25°C. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo per avere maggiori dettagli.

