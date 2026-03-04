Meteo Roma – Correnti umide portano nuvolosità ma poche piogge, maggiori schiarite per domani con clima mite

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo che vede ancora un campo di alta pressione ma oramai indebolito permettendo l’ingresso di correnti più umide che portano nuvolosità in transito ed anche qualche precipitazione. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Mercoledì uggioso sul Lazio. Sia al mattino che al pomeriggio avremo infatti molta nuvolosità in transito su tutta la regione che renderà i cieli nuvolosi o molto nuvolosi, con associate anche delle deboli piogge da isolate a sparse. Migliora dalla serata con graduali schiarite. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in lieve calo nei valori massimi su Roma e comprese tra i +10/+11°C di minima ed i +15/+16°C di massima.

Meteo Roma giovedì 5 marzo

La giornata di domani sarà più stabile sul Lazio. Sia al mattino che al pomeriggio atteso infatti tempo asciutto su Roma e su tutta la regione con cieli per lo più soleggiati o con al più qualche velatura in transito. Tra la serata e la notte velature più compatte ma tempo ancora asciutto. Di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana. Temperature in rialzo nei valori massimi su Roma e comprese tra i +9/+10°C di minima ed i +19/+20°C di massima.

Tendenza meteo sul Lazio

Nel corso dei prossimi giorni i massimi di pressione si muoveranno verso l’Europa orientale, allontanandosi dal Mediterraneo centrale. Correnti umide porteranno nuvolosità in transito ma con poche piogge associate, più probabili nella giornata di sabato ma comunque con fenomeni isolati. Nella giornata di domenica possibili invece acquazzoni o temporali pomeridiani nelle zone interne, che occasionalmente potrebbero interessare anche la Capitale specie sul quadrante nord-orientale. Temperature che non subiranno particolari variazioni.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma a tratti instabile con nuvolosità in transito e possibili pioviggini.