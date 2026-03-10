Meteo domani 11 marzo: condizioni di tempo instabile con una saccatura che si avvicina al Mediterraneo

Situazione sinottica europea
Alta pressione delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi al suolo intorno a 1030 hPa sulle omonime Isole, ed in parziale espansione verso la Penisola Iberica. Vortice polare compatto con flusso perturbato che scorre alle latitudini più elevate, con minimi al suolo fino a 965 hPa nei pressi dell’Islanda. Correnti umide raggiungono anche Europa centrale e sfiorano il Mediterraneo.
Previsioni meteo per domani, 11 marzo
Al Nord: Al mattino precipitazioni sparse sulla Liguria e sul Triveneto con neve sulle Alpi oltre i 1400-1500 metri, asciutto altrove con molte nubi. Al pomeriggio instabilità in aumento con fenomeni sparsi su Alpi e Appennino, neve oltre i 1600-1700 metri. In serata e in nottata nuvolosità in aumento con piogge sparse, specie al Nord-Ovest e neve fin verso i 1300-1500 metri. Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 11 marzo
Al Centro: Al mattino piogge sparse tra Toscana, Umbria e alto Lazio, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali soprattutto sui settori interni, ma localmente fin sulle coste. Neve in Appennino oltre i 1800-1900 metri. In serata tempo in miglioramento, ma nella notte nuove piogge sulle regioni del versante tirrenico. Temperature minime in rialzo e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.
Previsioni meteo per domani, 11 marzo
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente e qualche nube tra Campania, Molise e Puglia settentrionale. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali specie nelle zone interne sia peninsulari che delle Isole. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto con fenomeni in esaurimento e schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.