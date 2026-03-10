Meteo domani 11 marzo: condizioni di tempo instabile con una saccatura che si avvicina al Mediterraneo

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente e qualche nube tra Campania, Molise e Puglia settentrionale. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali specie nelle zone interne sia peninsulari che delle Isole. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto con fenomeni in esaurimento e schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.