Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Martedì 10 Marzo
Scarica la nostra app
Home > Notizie Meteo
Segnala

Meteo domani 11 marzo: condizioni di tempo instabile con una saccatura che si avvicina al Mediterraneo

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 11 marzo 2026: condizioni di tempo instabile sulla Penisola per l'arrivo di una blanda saccatura che porterà piogge e acquazzoni sparsi

Meteo domani 11 marzo: condizioni di tempo instabile con una saccatura che si avvicina al Mediterraneo
Previsioni meteo in Italia per domani 11 marzo 2026

Situazione sinottica europea

Alta pressione delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi al suolo intorno a 1030 hPa sulle omonime Isole, ed in parziale espansione verso la Penisola Iberica. Vortice polare compatto con flusso perturbato che scorre alle latitudini più elevate, con minimi al suolo fino a 965 hPa nei pressi dell’Islanda. Correnti umide raggiungono anche Europa centrale e sfiorano il Mediterraneo.

Previsioni meteo per domani, 11 marzo

Al Nord: Al mattino precipitazioni sparse sulla Liguria e sul Triveneto con neve sulle Alpi oltre i 1400-1500 metri, asciutto altrove con molte nubi. Al pomeriggio instabilità in aumento con fenomeni sparsi su Alpi e Appennino, neve oltre i 1600-1700 metri. In serata e in nottata nuvolosità in aumento con piogge sparse, specie al Nord-Ovest e neve fin verso i 1300-1500 metri. Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 11 marzo

Al Centro: Al mattino piogge sparse tra Toscana, Umbria e alto Lazio, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali soprattutto sui settori interni, ma localmente fin sulle coste. Neve in Appennino oltre i 1800-1900 metri. In serata tempo in miglioramento, ma nella notte nuove piogge sulle regioni del versante tirrenico. Temperature minime in rialzo e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 11 marzo

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente e qualche nube tra Campania, Molise e Puglia settentrionale. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali specie nelle zone interne sia peninsulari che delle Isole. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto con fenomeni in esaurimento e schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

Seguici su Google News

La nostra newsletter!

Ricevi gli aggiornamenti e le ultimissime
su Meteo e Scienza via mail!

ISCRIVITI ORA!

Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

SEGUICI SU:

Ultima Ora

Ultima Ora Terremoto