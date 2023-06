Meteo Roma – Domenica al via con il sole, ma dal pomeriggio tornano i temporali sul Lazio; le previsioni

Situazione meteo Italia

Mese di giugno che prosegue all’insegna di una spiccata instabilità sull’Italia. I massimi pressori si mantengono infatti sul nord Europa, lasciando attiva in quota una circolazione più fresca ed umida responsabile di condizioni meteo incerte anche sul Lazio. Situazione che potrebbe subire un peggioramento nel corso della prossima settimana per l’ingresso di una goccia fredda sul Mediterraneo centrale. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma domenica 11 giugno

Giornata di domenica che si aprirà con cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il Lazio, ma con rapido aumento delle nubi cumuliformi; primi rovesci attesi tra Tolfa e Bracciano. Nel corso del pomeriggio torneranno a formarsi acquazzoni e temporali sui settori interni con fenomeni più diffusi sul Lazio sud-orientale. Non è escluso anche un interessamento di Roma. I temporali potranno assumere localmente carattere grandinigeno e di forte intensità. Fenomeni in graduale riassorbimento serale con cieli stellati nottetempo. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature con poche variazioni e comprese tra i valori minimi di +18/+19°C ed i +26/+28°C del pomeriggio con picchi di +28/+30°C lungo la valle del Tevere.

Lunedì più stabile su Roma

Avvio della prossima settimana che vedrà condizioni meteo momentaneamente più stabili su Roma. Giornata di lunedì al via con sole prevalente sul Lazio. Nel corso del pomeriggio nubi convettive prenderanno nuovamente forma a ridosso dei rilievi con acquazzoni e temporali anche di forte intensità in Ciociaria. Su Roma tempo più asciutto con cieli al più variabili, soleggiato lungo le coste Temperature massime in aumento con punte di +29°C in città. Meteo che rimarrà incerto anche nel corso della prossima settimana sul Lazio, vediamo nella prossima pagina la tendenza per i prossimi giorni.

Giugno prosegue instabile sul Lazio, anche la prossima settimana a rischio temporali

L’alta pressione si manterrà lontano dall’Italia, dove il tempo permarrà instabile anche nel corso della prossima settimana. Martedì l’instabilità diverrà via via più diffusa sul Lazio, per l’arrivo di una goccia fredda sull’Italia; attesa una giornata variabile con acquazzoni possibili nel corso del pomeriggio anche su Roma. Mercoledì l’arrivo di un’ansa depressionaria sul Mediterraneo centrale determinerà la formazione di una ciclogenesi sul medio Tirreno; attesa una giornata fortemente instabile sul Lazio con acquazzoni e temporali diffusi, localmente anche di forte intensità. La settimana proseguirà poi con tempo incerto e rischio temporali su Roma fino al prossimo weekend! Rimanete aggiornati!

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma stabile con sole prevalente nel corso del mattino, addensamenti nel corso del pomeriggio con rischio temporali. Prossima settimana fortemente instabile, specie da mercoledì.