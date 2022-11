Meteo Roma – Domenica con sole prevalente sulla capitale, ma da domani tornano le nubi; le previsioni

Meteo Roma, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Vortice di bassa pressione in definitivo allontanamento verso il Mar Ionio, favorisce un ulteriore e definitivo miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia centro-settentrionale. Sole che tuttavia non durerà a lungo, con nuove nubi pronte a tornare sull’Italia già nel corso della giornata di domani. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma: domenica con cieli sereni sulla capitale

Meteo Roma – Campo barico in deciso aumento, con valori al suolo attorno ai 1022 hPa e correnti fresche, ma secche dai quadranti settentrionali, favoriranno una giornata di domenica stabile sul Lazio. I cieli risulteranno infatti sereni sin dal mattino con sole prevalente su Roma. Stellato nottetempo. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature invariate e comprese tra i +10°C della notte ed i +14°C del pomeriggio. Ventilazione debole da nord-nordest con locali rinforzi sui settori tra viterbese e provincia nord di Roma.

Domani tornano le nubi sul Lazio con qualche goccia di pioggia

L’alta pressione non durerà a lungo e già nel corso dell’inizio della prossima settimana subirà un deciso indebolimento. Giornata di lunedì che vedrà infatti un cospicuo aumento della copertura nuvolosa sul Lazio, per l’arrivo di una nuova forte perturbazione al sud ed Isole, con cieli variabili al mattino, ma tendenti al nuvoloso nel corso delle ore pomeridiane. Qualche goccia di pioggia potrà verificarsi tra i settori costieri centro-settentrionali ed il viterbese, in estensione alla capitale tra la tarda sera e la notte.

Novembre termina con nuovi passaggi nuvolosi, dicembre al via con la pioggia?

Il mese di novembre volgerà al termine con un flusso umido nord-occidentale sull’Italia. Le piogge, tuttavia, interesseranno in particolare le regioni meridionali e le due Isole Maggiori, lambendo solo il Lazio. Autunno meteorologico al termine probabilmente senza particolari peggioramenti meteo sulla capitale, seppur con molte nubi di passaggio, mentre con il mese di dicembre potrebbe tornare il maltempo con piogge in arrivo nel corso del prossimo weekend, ma da confermare.

