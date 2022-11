Meteo – Nuovo vortice depressionario atteso per la prossima settimana con possibili nubifragi, ecco le aree a rischio

Oggi residuo maltempo all’estremo sud

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Il vortice di bassa pressione che nella giornata di sabato ha portato condizioni di maltempo in Campania, nelle prossime ore scivolerà ulteriormente verso sud, agendo tra il Mar di Sicilia e lo Ionio meridionale. Giornata odierna, quindi, ancora caratterizzata da residue condizioni di maltempo all’estremo sud con piogge e temporali specie su Puglia e settori ionici di Calabria e Sicilia. Stabile al centro-nord, con ampio soleggiamento.

Nuovo vortice depressionario in arrivo ad inizio settimana

Il promontorio anticiclonico attualmente disteso dalla Penisola Iberica sino al Mar del Nord, cederà nel corso della giornata di lunedì 28 novembre. In tal modo una nuova saccatura scivolerà dall’Oceano Atlantico verso l’Europa occidentale, favorendo la genesi di un nuovo vortice depressionario sul Mediterraneo centro-occidentale. Nubi in deciso aumento nel corso della giornata di lunedì su tutta l’Italia, ma con scarsi fenomeni per lo più relegati ai settori alpini, prealpini ed occasionalmente alle coste di Liguria e tra bassa Toscana ed alto Lazio. Deciso peggioramento dalla notte sulle due Isole Maggiori per l’avvicinarsi del vortice depressionario in formazione sulle Isole Baleari ed in successivo trasferimento verso il Canale di Sardegna.

Maltempo con rischio nubifragi al sud nella giornata di martedì 29 novembre

Secondo le attuali simulazioni modellistiche, il nuovo vortice in formazione domani sulle Baleari, si porterà nella giornata di martedì tra i Canali di Sardegna e Sicilia, risalendo poi nella giornata di mercoledì sul mar Ionio. In tal modo ci attendono nuove condizioni di maltempo tra martedì e mercoledì al sud e sulle due Isole Maggiori con piogge intense e temporali. Data la posizione del minimo il rischio nubifragi è attualmente probabile per la Sicilia sud-orientale e le aree ioniche. In tali settori gli accumuli pluviometrici attesi potranno superare i 100 mm, quindi con rischio allagamenti e smottamenti. Molte nubi sul resto d’Italia, ma con pochi fenomeni.

Autunno meteorologico termina con meteo dinamico

Nuovo maltempo atteso per la prima parte della prossima settimana, quindi con l’Autunno meteorologico che terminerà con condizioni meteo dinamiche sull’Italia. L’anticiclone delle Azzorre si manterrà defilato sul vicino Atlantico, lasciando aperta la porta europea alle umide e piovose correnti oceaniche. Tuttavia, gli impulsi perturbati potrebbero avranno una traiettoria più meridionale nel corso dei prossimi giorni, penalizzando in particolare le regioni centro-meridionali. Più asciutto al nord, anche se con nubi di passaggio e foschie in Pianura Padana. Mese di dicembre al via con possibile peggioramento del tempo al centro-nord, con temperature inverali sulle regioni settentrionali per l’ingresso di masse d’aria più fredde dal centro Europa, ma da confermare.

