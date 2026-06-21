Meteo Roma – Domenica estiva con caldo intenso sulla capitale, qualche disturbo possibile ad inizio settimana; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, alimentato da masse d’aria molto caldo in risalita dal nord Africa. Atteso tempo diffusamente stabile con caldo intenso. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di domenica caratterizzata da una mattinata con cieli sereni su tutto il Lazio e sulla città di Roma. Situazione meteorologica che si manterrà sostanzialmente invariata anche nel corso del pomeriggio ed ore serali, quando sulla capitale sono attese ampie schiarite. Stellato nottetempo. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in aumento su Roma e comprese tra i +22/+24°C di minima ed i +36/+37°C di massima.

Meteo Roma domani

Avvio di settimana caratterizzato da una mattinata di lunedì con cieli sereni sulla città di Roma. Situazione meteorologica che nel corso del pomeriggio vedrà la formazione di acquazzoni e temporali sui settori interni del Lazio con possibile locale sconfinamento sin verso la capitale. Rapido miglioramento serale. Stellato nottetempo. Temperature con lievi variazioni su Roma e comprese tra i +22/+24°C della notte ed i +35/+36°C del primo pomeriggio.

Caldo prolungato, ma torna qualche temporale nel Lazio

Situazione meteo invariata sino a metà settimana con caldo intenso su Roma, ma con qualche possibile disturbo da metà pomeriggio per lo sviluppo di acquazzoni e temporali sui settori interni del Lazio. Prosieguo di settimana che farà registrare maggiore stabilità con sole prevalente sulla capitale e temperature massime che si manterranno attorno ai +35°C.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma estivo con sole prevalente e caldo intenso sino ad inizio settimana. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!