Meteo – Caldo in intensificazione in Italia, ma anche temporali destinati ad esaurirsi nelle prossime ore: i dettagli

Tempo stabile e asciutto su gran parte d’Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano in larga parte stabili e asciutte sul nostro Paese, con cieli pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi soprattutto lungo le fasce costiere e l’immediato entroterra. Qualche temporale continua a formarsi invece sul settore alpino e, in maniera ancor più localizzata, sugli Appennini, con temperature che, in questo contesto, subiscono peraltro un ulteriore e lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Caldo in intensificazione

L’Alta pressione di origine africana, che già da qualche giorno abbraccia l’intero Mediterraneo centro-occidentale e buona parte dell’Europa, si è ulteriormente rafforzata quest’oggi, determinando il suddetto aumento delle temperature. Tuttavia, ciò non è bastato ad inibire la formazione di temporali che continuano, come scritto precedentemente, a prendere forma sui rilievi montuosi del nostro Paese.

Prossime ore con stabilità e relativo bel tempo

Le prossime ore vedranno le condizioni meteo progredire verso un nuovo graduale miglioramento, con qualche nucleo temporalesco che potrà persistere soprattutto sul Trentino Alto Adige, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, dove la stabilità tornerà ad essere protagonista entro il termine della serata, in linea con quanto già si riscontrerà altrove, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Tempo nuovamente stabile ovunque in serata

In virtù di quanto scritto fino a questo momento, le condizioni meteo sul nostro Paese torneranno generalmente stabili e asciutte entro la seconda parte di serata, con l’avanzamento di schiarite quantomeno parziali e cieli che risulteranno sereni o da poco a parzialmente nuvolosi pressoché ovunque. Le temperature, in questo contesto, quando non stazionarie, subiranno un lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

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