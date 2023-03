Meteo Roma – Domenica grigia sulla capitale con piogge in arrivo dalla notte, domani maltempo sul Lazio

Meteo Roma, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori della capitale! Saccatura atlantica che tende a traslare gradualmente verso levante, determinando un calo barico sull’Italia. Domenica con molte nubi al centro-nord e Sardegna, poi tendenza al maltempo dalla notte con avvio di settimana perturbato sulle regioni centrali. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma: domenica con molte nubi sul Lazio, piogge dalla notte

Meteo Roma – Saccatura atlantica in graduale spostamento verso levante, piloterà correnti più umide anche sul Lazio. Giornata di domenica attesa con cieli grigi su tutta la regione, ma con pochi fenomeni. Qualche pioggia potrà transitare in particolare tra viterbese, reatino e provincia nord di Roma nel corso del pomeriggio-sera. Molte nubi, ma basso rischio di pioggia sulla capitale. Peggiora dalla notte con piogge diffuse. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature miti e comprese tra i valori minimi di +9/+10°C ed i +15/+16°C del pomeriggio.

Lunedì di maltempo sul Lazio, piogge e temporali anche su Roma

Avvio di settimana all’insegna del maltempo sul Lazio. Fronte perturbato atteso sulle regioni centrali lunedì 20 marzo, portando un brusco peggioramento del tempo. Al mattino avremo molte nubi con piogge diffuse e temporali specie sui settori centro-settentrionali della regione. Neve sull’Appennino dai 1700-1800 metri. Nel corso del pomeriggio attese ancora precipitazione sparse, in estensione anche al basso Lazio. Graduale miglioramento dalla sera. Su Roma atteso tempo perturbato al mattino e durante le ore pomeridiane con piogge e temporali. Temperature miti e comprese tra i +10°C ed i +14°C.

Da martedì torna la stabilità

Dopo il maltempo torna la stabilità sul Lazio. La saccatura tenderà infatti già da martedì ad allontanarsi dalle regioni centrali. Prosieguo di settimana che potrebbe vedere il ritorno dell’alta pressione, con tempo nuovamente stabile su Roma e temperature che si porteranno al di sopra delle medie del periodo. Rimanete aggiornati!

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

