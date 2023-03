Meteo Italia – Perturbazione in avvicinamento porterà piogge e temporali tra oggi e domani

Meteo Italia, la situazione sinottica su scala euro-atlantica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di una saccatura distesa dal Mar del Nord sino al Mediterraneo centro-occidentale, affiancata da due promontori anticiclonici: sul vicino Atlantico è presente l’anticiclone delle Azzorre, mentre sul Mediterraneo centrale un’ondulazione anticiclonica di matrice subtropicale. In tale contesto sull’Italia la circolazione tende a ruotare dai quadranti meridionali con campo barico in flessione per l’avvicinarsi della saccatura su citata.

Oggi nubi in aumento e qualche pioggia su parte del centro- nord

Meteo Italia domenica 19 marzo. Campo barico in graduale flessione sull’Italia, per l’avvicinarsi da ovest della saccatura depressionaria. Giornata odierna con molte nubi al centro-nord e Sardegna con deboli piogge che dall’Isola si estenderanno nel corso del pomeriggio a Toscana, Umbria, Marche ed Emilia-Romagna. Qualche goccia di pioggia è attesa anche sul resto del nordest, levante ligure e medio-alto Lazio. Nubi innocue in transito al sud, salvo sui settori ionici dove prevarranno le schiarite.

Maltempo ad inizio settimana sulle regioni centrali

Saccatura in transito ad inizio settimana sull’Italia, porterà un deciso peggioramento su parte del Paese. L’avvio della prossima settimana vedrà infatti molte nubi con precipitazioni diffuse sulle regioni centrali. I fenomeni potranno risultare di forte intensità ed a carattere temporalesco specie tra media-bassa Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Qualche goccia di pioggia non è esclusa anche tra Romagna e levante ligure, nonché sulla Sicilia ed Abruzzo. Schiarite tra Piemonte e Lombardia. Peggiora dalla sera anche tra Campania e Molise, mentre un generale miglioramento è atteso sulle regioni centrali. In attesa il sud, dove le precipitazioni giungeranno nella giornata di martedì. A seguire il tempo tenderà a migliorare, con un prosieguo di settimana decisamente stabile e primaverile su gran parte del Paese.

In arrivo anche il pulviscolo sahariano

La saccatura presente sul Mediterraneo centrale si è portata sino all’entroterra algerino, attivando correnti dai quadranti meridionali. In tal modo il pulviscolo sahariano, detto anche dust, è pilotato verso nord giungendo sul Mediterraneo centro-orientale. In particolare il pulviscolo sahariano è atteso già nella giornata odierna sull’Italia, specie centro-settentrionale, con valori colonnari anche superiori ai 600 mgr/m^2. Tra lunedì e martedì il pulviscolo sahariano si concentrerà in particolare sulle regioni centro-meridionali e risalirà sin verso le nazioni dell’est Europa, come è visibile dalla mappa allegata. Al nord, invece, l’arrivo di correnti dai quadranti occidentali “ripulirà” l’aria.

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube.