Meteo Roma – Oggi tempo stabile con caldo primaverile, ma dalla prossima settimana tornano le piogge

Meteo Roma, la situazione

La presenza di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale garantirà un prosieguo di weekend ancora stabile e con caldo primaverile su gran parte del centro Italia. Tuttavia, il promontorio anticiclonico è in cedimento sul suo bordo settentrionale, determinando l’ingresso di un’ansa depressionaria ad inizio settimana con tempo che volgerà verso un diffuso peggioramento. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma domenica 7 maggio

Campo barico alto e livellato attorno ai 1017 hPa, favorirà una giornata ancora stabile sul Lazio. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o poco nuvolosi su Roma e su tutta la regione, salvo foschie e banchi di nebbia alle prime ore, ma in rapido dissolvimento. Nel corso del pomeriggio non sono attese variazioni significative con tanto sole sul Lazio e su Roma, salvo qualche velatura di passaggio. Isolati temporali sono attesi a ridosso dell’Appennino, ma in dissolvimento serale. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature al di sopra delle medie del periodo e comprese tra i valori minimi di +14/+15°C ed i +24/+26°C del pomeriggio.

Lunedì molte nubi sul Lazio, ma poche piogge

Inizio della prossima settimana vedrà il passaggio di una debole perturbazione sul centro Italia, pilotata da una bassa pressione attesa tra il Canale di Sardegna ed il basso Tirreno. Lunedì sul Lazio attesi cieli molto nuvolosi al mattino, ma con tempo asciutto su Roma; qualche goccia di pioggia è attesa sui settori meridionali del Lazio. Nel corso del pomeriggio molte nubi con qualche goccia di pioggia irregolare, salvo occasionali temporali sui settori interni. Su Roma la giornata trascorrerà nuvolosa con qualche goccia di pioggia tra il pomeriggio e la sera, ma con accumuli assenti o modesti. Prossima settimana dinamica con frequenti passaggi perturbati, vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

CONTINUA A LEGGERE





Prossima settimana dinamica su Roma con temperature in calo

Mese di maggio verso una nuova fase perturbata. Il ritiro dell’anticiclone verso ovest, lascerà spazio alle fresche ed instabili correnti nord atlantiche. Martedì breve pausa asciutta sulla capitale, salvo residua instabilità diurna sui settori interni. Mercoledì è atteso un intenso peggioramento del tempo con piogge e temporali anche intensi, breve pausa giovedì su Roma, poi da venerdì è atteso un nuovo intenso peggioramento. Temperature in deciso calo, specie nella seconda parte della settimana con valori che si porteranno al di sotto delle medie del periodo. Rimanete aggiornati!

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo su Roma ancora stabile nella giornata odierna con temperature al di sopra delle medie del periodo. Torna la pioggia per la prossima settimana con fasi a tratti di maltempo e nuovo calo delle temperature. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!