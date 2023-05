Meteo – Torna il maltempo la prossima settimana sull’Italia, attesi diversi impulsi instabili

Anticiclone in graduale cedimento, oggi primi temporali al nord

Buona domenica e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Il promontorio anticiclonico presente sul Mediterraneo centrale tende a cedere sul suo bordo settentrionale. Nella giornata odierna tempo in peggioramento sulle regioni settentrionali, specie a nord del Po, con acquazzoni e temporali che tenderanno ad interessare i settori alpini, prealpini e localmente anche quelli di pianura di Piemonte, Lombardia e Veneto. Isolati temporali non si escludono anche sull’Appennino centrale. Ancora stabile sul resto del Paese, ma con nubi in aumento dal pomeriggio; temperature quasi estive con punte di +28°C sulla Pianura Padana centrale, Sardegna, Sicilia e zone interne Peninsulari.

Lunedì piogge e qualche temporale anche al centro-sud

Inizio della prossima settimana che vedrà l’ingresso di una blanda ansa in quota, coadiuvata al suolo dalla formazione di una blanda circolazione ciclonica tra il Canale di Sardegna ed il Basso Tirreno. Giornata di lunedì che vedrà l’Italia interessata da molte nubi con acquazzoni e temporali su Alpi, Prealpi, Appennino e gran parte del nord, fatta eccezione per la Romagna e le coste del Triveneto. Fenomeni localmente intensi sulle Prealpi centro-orientali. Deboli piogge fin dal mattino su Sicilia, Sardegna sudorientale e coste del medio-basso Tirreno, in estensione dal pomeriggio anche sul Lazio, Abruzzo, zone interne di Toscana, Umbria e gran parte del sud Peninsulare; i fenomeni risulteranno a carattere irregolare e non mancheranno le pause asciutte.

Martedì al via stabile, poi arriva un’intensa perturbazione al nord

Giornata di martedì che farà registrare inizialmente un generale miglioramento del tempo, per la rimonta di un promontorio interciclonico sul centro Europa, salvo residui fenomeni tra Sicilia e Calabria. Tuttavia, una saccatura atlantica riuscirà rapidamente a scivolare verso le medie-basse latitudini europee, raggiungendo le regioni settentrionali entro la fine del giorno. Attese piogge e temporali anche intense ad iniziare dai settori alpini, in estensione nel corso della sera a gran parte delle regioni di Nordovest, Trentino-Alto Adige ed Emilia. Nottetempo fenomeni diffusi al nord, peggiora anche su parte del centro.

CONTINUA A LEGGERE​

Mercoledì passaggio perturbato anche al centro-sud, a seguire tempo incerto

Saccatura che scivolerà sull’Italia nella giornata di mercoledì 10 maggio, determinando piogge e temporali sparsi specie al Nordest e regioni centro-meridionali Peninsulari. I fenomeni potranno assumere carattere temporalesco localmente anche di forte intensità ed accompagnati da grandinate. Una vasta lacuna barica si insedierà sul Mediterraneo centrale nella seconda parte della settimana, portando condizioni meteo a tratti perturbate ed un diffuso calo delle temperature fin sotto le medie del periodo. Rimanete aggiornati!

