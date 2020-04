METEO ROMA: Esplode la PRIMAVERA con le temperature in progressivo aumento, ecco le previsioni

Meteo: la Primavera entra ora nel vivo

Con una forte espansione dell’Anticiclone africano sull’Italia le temperature rapidamente subiranno un sensibile aumento dalle prossime ore. Il tutto accompagnato anche da tempo stabile e precipitazioni assenti da nord a sud. Il mese di Aprile ci ha fatto dimenticare in fretta quanto accaduto durante il finale di marzo con le temperature in progressivo aumento sull’Italia e salvo che per una parentesi perturbata nella giornata di Martedì sulla città di Roma avremo ancora bel tempo e clima tipicamente primaverile anche se come vedremo con qualche velatura nel cielo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Roma

Sole anche stamani sulla Capitale d’Italia ma con clima ancora leggermente più freddo del normale con le temperature minime scese sotto la media del periodo. Nono tanto nel Lazio, quanto invece su Toscana, Umbria e Abruzzo si segnalano addirittura delle gelate tardive nelle valli e nelle pianure interne. Le previsioni meteo per le prossime ore e i prossimi giorni sulla città di Roma ci indicano tuttavia bel tempo e precipitazioni assenti. Le correnti meridionali piuttosto calde faranno innalzare sensibilmente le temperature già da oggi ma porteranno con se anche qualche nube alta e stratificata.

Temperature dal sapore quasi estivo

Una fase di bel tempo interesserà tutta Italia grazie stavolta all’anticiclone di matrice sub-tropicale. Avremo pertanto gran caldo in Italia e a Roma con le temperature che subiranno una forte ascesa, con le correnti meridionali aumenteranno anche i valori di umidità. Il sensibile aumento delle temperature raggiungerà il picco durante il prossimo weekend con punte prossime i 30°c sulle isole maggiori, qualcosina in meno a Roma e nelle altre città dell’Italia con il sole offuscato da qualche velatura nel cielo per il transito di nubi alte e stratificate.