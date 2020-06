METEO ROMA – ESTATE in crisi seria, PIOGGE e TEMPORALI in arrivo anche nei prossimi giorni secondo le ultime previsioni

Meteo Roma: possibili piogge per oggi tra il pomeriggio e la serata

Osservando le immagini satellitari che ci giungono in questi ultimi minuti, troviamo cieli sereni o poco nuvolosi sulla città di Roma mentre le nubi investono principalmente le regioni più settentrionali come Umbria e Marche. Bel tempo pertanto in queste ore sulla Capitale d’Italia ma attenzione che le piogge o gli acquazzoni potrebbero arrivare tra il tardo pomeriggio e la serata. Maltempo che interesserà gran parte dell’Italia nella giornata odierna e anche nei prossimi giorni con le temperature che risulteranno ancora inferiori della media. RIMANI SEMPRE AGGIORNATO CONSULTANDO LE PREVISIONI METEO PER ROMA!

Situazione meteo Italia

Europa tempestata di circolazioni depressionarie mentre gli anticicloni restano ai margini dello scacchiere generale. Talmente vasta l’ area di basse pressioni a tal punto che si estende dal Regno Unito, Francia e penisola Iberica, fino al mar Nero e paesi Baltici attraverso quindi l’Italia e i Balcani. Sole e clima gradevole per ora sulla città di Roma, si tratterà solo di una breve pausa più stabile in quanto nelle prossime ore torneranno le precipitazioni e potrebbero assumere anche carattere temporalesco.

Meteo: Anticiclone Africano ancora molto lontano

Estate 2020 iniziata il primo di giugno secondo il calendario meteorologico mentre secondo il calendario astronomico inizierà il prossimo 20 giugno. Scenario meteo generale contraddistinto dalle perturbazioni di matrice atlantica in azione sull’Europa mentre gli anticicloni restano defilati. Anche nei prossimi giorni prevaleranno le perturbazioni in Europa e in Italia con il maltempo specie sulle regioni centro-settentrionali. Piogge tutti i giorni in Italia durante la settimana in corso, temporali sparsi specie sulle regioni centro-settentrionali e clima più freddo rispetto la media di Giugno.