METEO ROMA – ESTATE piena sulla CAPITALE d’ITALIA con SOLE tutti i giorni e TEMPERATURE oltre i 32°c

Anticiclone prevalente in Italia

Quella odierna sarà l’ennesima giornata di bel tempo in Italia e soprattutto sulla città di Roma. Cieli sereni sulle regioni centro-meridionali, qualche nube in più invece al nord Italia e qualche disturbo associato. Anche al pomeriggio avremo bel tempo a Roma e sul Lazio con precipitazioni assenti, clima tipicamente estivo con le temperature in aumento e valori oltre i 32°c nelle ore centrali della giornata. Di seguito troverete tutte le previsioni meteo dettagliate nei prossimi giorni di Giugno. RIMANI SEMPRE AGGIORNATO CONSULTANDO LE PREVISIONI METEO PER ROMA!

Previsioni meteo per le prossime ore

Variabilità per lo più asciutta al mattino sulle regioni settentrionali salvo locali piogge o acquazzoni sui settori orientali. Temporali in rapida formazione al pomeriggio sulle Alpi e Triveneto, in serata anche su alta pianura padana. Stabile in Emilia Romagna. Ennesima giornata all’insegna del bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo temporali in formazione al pomeriggio sulle aree Appenniniche. Intera giornata caratterizzata da tempo generalmente asciutto ovunque con ampie schiarite salvo qualche temporale sui rilievi del Molise, Basilicata e Calabria. Temperature stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi.

Previsioni meteo per i prossimi giorni

Bel tempo prevalente quindi a Roma con cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio e in serata salvo modesti corpi nuvolosi in transito durante le ore pomeridiane. Procederà anche nei prossimi giorni la fase meteo stabile e di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi, questo fino alla fine di Giugno, a seguire qualcosa potrebbe cambiare con l’Anticiclone attualmente dominante sull’Europa preso di mira dalle correnti Atlantiche più instabili. Al momento sembrano solo le regioni settentrionali a risentirne di un peggioramento meteo in arrivo nei primi giorni di Luglio.