METEO ROMA: Fase 2 verso il bel tempo e clima piuttosto caldo, ecco i dettagli per tutta la settimana

Meteo Italia: sole e temperature in aumento

La Primavera 2020 procede il suo corso e in Italia si alternano le fasi meteo soleggiate e calde generate dall’anticiclone africano, alternate con fasi più instabili e fresche generate dalle correnti atlantiche. Sui paesi centro-settentrionali dell’Europa invece è ripiombato l’inverno con freddo e neve fino a quote molto basse a causa di una forte irruzione di aria fredda dal Polo Nord. Sulle regioni centrali d’Italia e a maggior ragione sulla città di Roma nelle prossime ore e nei prossimi giorni ci attende della variabilità asciutta e temperature in aumento. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo: Italia divisa in due tra nord e sud

Per la giornata di domani il tempo sarà inizialmente asciutto su quasi tutti i settori settentrionali, forte aumento dell’instabilità al pomeriggio e in serata con precipitazioni temporalesche diffuse. Piogge e locali temporali su Umbria, Toscana e Marche specie nelle ore centrali del giorno. Variabilità prevalentemente asciutta sui rimanenti settori. Cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutte le regioni meridionali con ampie schiarite e tempo generalmente asciutto. Temperature in calo al Nord, stazionarie o in lieve aumento al Centro-Sud

Meteo Roma: Ci attendono giornate di bel tempo

La fase 2 per l’emergenza da covid-19 procederà pertanto con il sole e il clima quasi estivo. Sulla città di Roma troveremo il bel tempo sia nelle prossime ore che nei prossimi giorni mentre le temperature tenderanno ad aumentare anche sulla Capitale d’Italia seppure non in maniera esagerata come sulla Sicilia, Calabria e Puglia dove entro il prossimo weekend arriveremo a 35°c. Sulla città di Roma la colonnina di mercurio potrebbe sfiorare la soglia dei 30°c durante la settimana in corso.