METEO ROMA – Fase fresca e dinamica dell’ESTATE, possibili piogge o temporali in arrivo anche sulla Capitale

Meteo Estate 2020: correnti fresche e instabili in Italia

Continuano il loro percorso sull’Europa le correnti fresche e instabili di matrice nord-Atlantica, nelle ultime ora si sono avvertiti gli effetti anche in Italia con temporali localmente anche molto forti. In queste prime ore della giornata le condizioni meteo sono tornate stabili in tutte le regioni con ampie schiarite, tuttavia nelle prossime ore piogge o temporali potrebbero interessare di nuovo il nord-est Italia, i settori più interni del centro-sud e la Sicilia. A Roma invece le previsioni meteo per oggi indicano tempo stabile. RIMANI SEMPRE AGGIORNATO CONSULTANDO LE PREVISIONI METEO PER ROMA!

Previsioni meteo Roma

Se nella giornata odierna le condizioni meteo sulla città di Roma saranno stabili con poche nubi in transito e ampie schiarite, qualche acquazzone o temporale pomeridiano non si esclude durante la giornata di domani. Durante il pomeriggio infatti saranno molti i temporali in Italia da nord a sud, anche molto intensi ed associati a fenomeni grandinigeni sul versante adriatico. Il tutto mentre la colonnina di mercurio si manterrà su valori inferiori la media di riferimento specie per la giornata di domani con le temperature massime contenute nei 30°c.

Tendenza meteo Estate 2020

Brusco arresto per l’Estate 2020 iniziata con il bel tempo e con le temperature fino a 35°c in molte città del Paese tra le quali anche quella di Roma. Adesso prevalgono le correnti fresche e instabili sull’Europa e con esse troviamo piogge o temporali diffusi in Italia. Specie tra domani e la giornata di Sabato 18 Luglio i temporali risulteranno diffusi e particolarmente intensi sull’Italia, probabili anche a Roma. Tuttavia il mese di Luglio procederà con il bel tempo e con le temperature contenute nella media senza particolari ondate di caldo record.