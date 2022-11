Meteo Roma – Fase instabile con piogge e temporali, possibile maltempo intenso nel weekend con calo termico

Situazione meteo in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano. A partire dalla giornata di ieri le piogge hanno raggiunto il Nord Italia, mentre nella notte maltempo anche intenso ha colpito le regioni centrali. Nella giornata odierna piogge e temporali raggiungeranno anche il Sud, per poi avere un temporaneo miglioramento nella giornata di domani con la saccatura che si sposta sui Balcani. Ma nuovi impulsi instabili sono pronti ad arrivare nei giorni a seguire. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma per oggi

Meteo Roma – Al mattino avremo cieli nuvolosi su tutta la regione con qualche pioggia isolata e locali temporali sui settori costieri del Basso Lazio. Al pomeriggio ancora molta nuvolosità con piogge da isolate a sparse soprattutto sul Lazio centro-settentrionale. In serata tempo in miglioramento ma con la presenza di molta nuvolosità bassa, residui fenomeni sul Basso Lazio. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature in lieve aumento, comprese su Roma tra 15°C e 20°C.

Previsioni meteo Roma per domani

Meteo domani – La giornata di domani vedrà condizioni meteo più stabili su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. Nuvolosità in aumento in serata con piogge a partire dai settori costieri e che entro la notte si estenderanno su tutta la regione. Di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana. Le temperature risulteranno in lieve calo nei valori minimi, comprese su Roma tra 13°C e 20°C.

Meteo autunnale nella seconda parte di settimana

Come appena visto, le correnti atlantiche stanno portando condizioni meteo autunnali anche sul Lazio. Dopo il temporaneo miglioramento della giornata di domani, nella giornata di venerdì avremo ancora piogge su Roma e sul Lazio. Nel weekend è in arrivo una nuova perturbazione atlantica con maltempo diffuso di stampo autunnale, accompagnato da calo termico e neve abbondante in Appennino. Maltempo molto intenso nella giornata di sabato, con possibili fenomeni a carattere di nubifragio che potranno interessare anche il Lazio.

Meteo verso un lieve peggioramento sul Lazio e sulla città Roma dalla prossima notte con acquazzoni e temporali anche per avvio di lunedì 14 novembre. Maltempo per la prossima settimana. Temperature con poche variazioni.