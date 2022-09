METEO ROMA – Fase PERTURBATA sulla Capitale con PIOGGE intermittenti: ecco le previsioni

Piogge e temporali sull’Italia anche oggi

Assistiamo a una nuova giornata di maltempo sull’Italia, dopo quella di ieri, con piogge e temporali che quest’oggi si sono spostati principalmente sui settori centrali (Roma compresa, come vedremo) e in parte del sud. I fenomeni localmente sono risultati a tratti anche intensi, in particolar modo tra il basso Lazio e la Campania, ma anche in Molise. Le condizioni meteo sono rimaste più stabili al nord, anche se qualche eccezione non è comunque mancata al nordest.

Previsioni meteo Roma oggi

A seguito di una nottata perturbata in cui qualche pioggia è transitata sulla città di Roma scaturendo un accumulo al suolo comunque inferiore ai 10 millimetri in tutti i quartieri cittadini, la mattinata ha visto un miglioramento con accenno persino a qualche schiarita. Nel pomeriggio un nuovo passaggio perturbato ha interessato la Capitale, senza alcun incremento significativo degli accumuli. Tempo che in serata si manterrà relativamente più stabile e asciutto, nonostante cieli anche piuttosto nuvolosi e un fronte instabile ancora attivo tra basso Lazio e alta Campania. Le temperature si sono quest’oggi attestate inoltre tra i +16°C di minima e i +24°C di massima circa.

Domani nuovo maltempo

Nella giornata di domani lunedì 26 settembre un nuovo impulso di maltempo si prepara ad affondare sul Mediterraneo centrale, rinnovando le condizioni di instabilità anche sulla Capitale, tra le altre zone del Paese: a partire dal mattino infatti rovesci intermittenti saranno possibili a Roma fino in serata, con le temperature che non subiranno significative variazioni risultando al più in lieve aumento nei valori minimi.

Miglioramento nella prima parte di martedì, poi qualche nuovo possibile rovescio

La prima metà della giornata di martedì 27 settembre sarà caratterizzata a Roma da condizioni meteo in miglioramento, con graduali schiarite e cieli che si presenteranno poco o parzialmente nuvolosi al mattino. Nel pomeriggio un nuovo peggioramento potrebbe coinvolgere la Capitale con il passaggio di qualche rovescio, che cesserà in ogni caso in serata, quando i cieli si manterranno perlopiù nuvolosi. Le temperature in questo contesto non subiranno variazioni rilevanti, oscillando fisiologicamente intorno ai valori attesi nelle precedenti 24 ore.

