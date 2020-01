METEO ROMA – FLUSSO UMIDO in arrivo con nuvolosità e temperature in aumento, tutti i dettagli

Tempo stabile e asciutto su tutta Italia, qualche nebbia sulla Pianura

Come da diversi giorni a questa parte in Italia si gode di condizioni meteo generalmente stabili con tempo asciutto e cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi sulla nostra Penisola. Questo grazie all’azione di un vasto promontorio anticiclonico di origine azzorriana che si estende dalle omonime Isole fino ad interessare gran parte dell’Europa centro-occidentale. Oltre ad apportare stabilità sul nostro Paese, essa ha anche provocato qualche nebbia mattutina sulla Pianura Padana, in graduale dissolvimento durante la mattinata stessa. Stabilità anche a Roma, come vedremo.

Domani qualche pioggia in arrivo sull’alto Tirreno per un flusso umido

Nella giornata di domani venerdì 3 gennaio un flusso umido proveniente dai quadranti nordoccidentali si insinuerà sotto la cupola anticiclonica, provocando un aumento generale della nuvolosità sul Mediterraneo centrale e anche sul versante occidentale italiano. Esso apporterà persino qualche pioggia lungo la sponda tirrenica settentrionale, precisamente nelle aree di confine tra la Liguria e la Toscana, con fenomeni generalmente deboli e occasionali e accumuli altrettanto deboli.

Previsioni meteo Roma oggi

La giornata odierna di Roma sta passando in cavalleria come l’ennesima di evidente stabilità sulla Capitale, accompagnata da cieli pressoché soleggiati e da tempo generalmente asciutto. Tali condizioni non muteranno fino ad almeno il termine della serata odierna, con i cieli che resteranno dunque sereni. Clima comunque invernale sulla Città Eterna, con gli estremi termici giornalieri che misurano oggi +2/+3°C di minima, dipendentemente dai quartieri e massime intorno ai +14/+15°C.