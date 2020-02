METEO ROMA – Forti VENTI di TRAMONTANA sferzano la Capitale, ma tempo STABILE, ecco le previsioni

Fase più dinamica dopo un inizio di febbraio primaverile in Italia e sulla Capitale

A partire già dalla serata di ieri si è aperta una fase molto più dinamica sull’Italia di quelle che ha vissuto in precedenza nel mese di gennaio e, più anomalo, sull’iniziare del mese, quando le temperature sulla maggior parte del Paese raggiungevano i +20°C e localmente anche oltre (soprattutto in Sardegna e Piemonte). Una saccatura di aria fredda di origine artico marittima riporta infatti nevicate a quote decisamente più consone al periodo che stiamo vivendo, con cumulati tuttavia generalmente deboli e solo puntualmente moderati. Sulla Capitale invece spira tramontana con cieli in prevalenza soleggiati, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Roma oggi

La giornata odierna di Roma è risultata dai connotati nettamente più invernali rispetto a quanto rinvenuto nel corso dei passati giorni. Anche se le condizioni meteo sulla Capitale sono risultate tutto sommato stabili con cieli soleggiati a parte qualche nube in transito comunque passeggera, le temperature sono nettamente calate rispetto a ieri. Nel corso della serata odierna permane un po’ di nuvolosità dovuta a qualche sconfinamento delle precipitazioni dalla sponda adriatica, con nessun fenomeno rilevante comunque sulla Città Eterna.

Domani ancora forti venti di tramontana fino al pomeriggio

Per quanto riguarda la giornata di domani giovedì 6 febbraio le condizioni meteo a Roma risulteranno ancora una volta generalmente stabili, con cieli soleggiati o al più poco nuvolosi. Spireranno inoltre forti venti di tramontana fino ad almeno il pomeriggio, prima di un’attenuazione della ventilazione stessa. Clima tutto sommato invernale, anche se la percezione di freddo maggiore la assicurano proprio le correnti di tramontana.