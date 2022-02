METEO ROMA – FRONTE FREDDO porta PIOGGE nella giornata odierna, giornate di PRIMAVERA a seguire. Le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e buon inizio settimana cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che mostra un robusto anticiclone tra Atlantico e Penisola Iberica con valori di pressione al suolo fino a 1035 hPa sulle Isole Azzorre. Allo stesso tempo un profondo vortice depressionario con valori minimi al suolo fino a 965 hPa si muove sui Paesi Baltici e pilota un fronte freddo in discesa sui Balcani e che andrà ad interessare anche la Penisola Italiana tra oggi e domani. Piogge e temporali sono quindi attese in Italia nella giornata odierna, prima sulle regioni centrali e al Nord-Est e dalla notte anche sulle regioni meridionali. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio!

Previsioni meteo Roma oggi

Meteo Roma – La giornata odierna sarà caratterizzata da condizioni meteo instabili su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo molta nuvolosità in transito su tutta la regione che renderà i cieli nuvolosi o irregolarmente nuvolosi, con la possibilità anche di qualche pioviggine associata specie sul Reatino e sul Basso Lazio. Nel corso delle ore pomeridiane, con il fronte freddo in avvicinamento, avremo nubi sparse alternate a delle schiarite, con la possibilità di fenomeni isolati, soprattutto nelle zone interne. Fronte freddo in transito in serata, il quale porterà cieli nuvolosi e piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio. Neve in Appennino oltre i 1100-1300 metri. Cessazione dei fenomeni nella notte con schiarite in arrivo a partire dall’Alto Lazio e aria fredda in ingresso. Temperature in diminuzione e su Roma saranno comprese tra 9°C e 15°C. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali nella prima parte della giornata, mentre nella seconda parte della giornata tenderanno a ruotare dai quadranti nord-occidentali e tenderanno ad intensificarsi fino a intensità forte sui settori costieri. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni meteo Roma domani

Meteo Roma domani – La giornata di domani sarà caratterizza da condizioni meteo stabili e freschi venti di tramontana su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli in prevalenza sereni o con al più qualche velatura in transito. Temperature in calo nei valori minimi e stabili in quelli massimi e su Roma saranno comprese tra 5°C e 15°C. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Vediamo di seguito la tendenza meteo per la settimana.