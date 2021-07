METEO ROMA – Giornata CALDA e SOLEGGIATA, ma da domani PIOGGE e CALO TERMICO. Le PREVISIONI

Meteo Roma, la situazione

Buongiorno e buon inizio settimana dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della capitale! Come già anticipato nei precedenti articoli, la nuova settimana inizia con l’anticiclone africano ancora in espansione sul Mar Mediterraneo e sull’Italia, ma una saccatura atlantica è in avvicinamento e nella giornata odierna raggiungerà la Francia. La giornata sulla penisola Italiana inizierà con cieli sereni e tempo asciutto ma nella seconda parte della giornata avremo un’aumento della nuvolosità sulle regioni settentrionali, con piogge e temporali sulle Alpi occidentali. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per Roma.

Meteo Roma, oggi stabile e soleggiato

Meteo Roma – La giornata odierna sulla città di Roma e il Lazio sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili e cieli soleggiati, per una giornata tipicamente estiva. Al mattino avremo prevalenza di cieli sereni su tutta la regione, ma con qualche nube bassa presente lungo la fascia costiera. Nel corso delle ore pomeridiane il tempo si manterrà stabile e asciutto con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Anche nelle ore serali i cieli si manterranno sereni o poco nuvolosi, mentre la nuvolosità inizierà ad aumentare durante le ore notturne, specie sull’Alto Lazio. Le temperature sulla città di Roma saranno comprese tra i 18°C e i 35°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma domani

Meteo Roma – La giornata di domani su Roma e sul Lazio si appresta ad essere perturbata per l’arrivo della saccatura atlantica. Al mattino avremo cieli irregolarmente nuvolosi su gran parte della regione, ma con tempo per lo più asciutto, salvo qualche pioggia isolata sui settori settentrionali della regione nella tarda mattinata. Molte nubi ma con ampi spasi di sereno saranno presenti invece sul Basso Lazio. Nel corso delle ore pomeridiane nuvolosità in aumento su tutta la regione con cieli nuvolosi o irregolarmente nuvolosi. Tra il pomeriggio e la serata sono previste piogge sparse, anche a carattere temporalesco, specie nelle zone interne. Le temperature durante la giornata inizieranno e diminuire e su Roma saranno comprese tra i 19°C e 32°C. Vediamo ora la tendenza meteo per il resto della settimana.

