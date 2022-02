METEO ROMA – Giornate di PRIMAVERA tra oggi e domani, peggiora nel WEEKEND con possibili PIOGGE. Le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e buon giovedì cari amici del Centro Meteo Italiano. Anticiclone sul Mediterraneo continua a mantenere stabili le condizioni meteo in Italia e continua ad apportare un ulteriore aumento termico specie al Centro-Sud. Giornata odierna caratterizzata dunque da tempo stabile e cieli soleggiati da Nord a Sud, con qualche disturbo da nubi basse tra Liguria, Toscana e Pianura Padana. Clima che risulterà gradevole soprattutto nelle ore centrali della giornata. Vediamo di seguito le previsioni meteo in maggiore dettagli per Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi

Meteo oggi – La giornata sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili su Roma e sul Lazio. Sia nel corso della mattinata che durante le ore pomeridiane avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli pienamente soleggiati. In serata non sono previste variazioni e rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni o con al più della innocua nuvolosità bassa sull’Alto Lazio. Temperature in lieve aumento e su Roma saranno comprese tra 5°C e 17°C-18°C. I venti saranno assenti o molto deboli dai quadranti sud occidentali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni meteo di Roma per domani

Meteo domani – Anche la giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni meteo stabili su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni e locali addensamenti sull’Alto Lazio. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con tempo stabile e cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento. Temperature stabili nei valori minimi e in lieve calo in quelli massimi e su Roma saranno comprese tra 5°C e 15°C.Ventilazione debole di direzione variabile. Vediamo di seguito la tendenza meteo per gli ultimi giorni della settimana.