METEO ROMA – Giornate ESTIVE grazie all’alta pressione con SOLE SPLENDENTE e TEMPERATURE gradevoli. Le PREVISIONI

Estate settembrina in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Come anticipato anche nei precedenti editoriali un campo di alta pressione si sta facendo strada sul Mar Mediterraneo. Questo porterà piena stabilità sulla Penisola Italiana con assenza prevalente di piogge e sole splendente. Le temperature si porteranno di qualche grado al di sopra delle medie del periodo ma senza eccedere con il caldo. Solo su Calabria e Sicilia avremo ancora dell’instabilità con qualche pioggia. Vediamo di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per la Capitale!

Previsioni meteo di Roma per oggi

Meteo Roma – Al mattino avremo tempo stabile su Roma e sul Lazio con prevalenza di cieli sereni o al più qualche velatura in transito. Nel corso delle ore pomeridiane le condizioni meteo si manterranno stabili e asciutte su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni e qualche nube sul Basso Lazio. In serata non avremo variazioni di rilievo con tempo stabile e cieli in prevalenza sereni. Grazie all’alta pressione con cieli sgombri da nuvolosità le temperature sono previste diminuire nei valori minimi ed aumentare in quelli massimi e su Roma saranno comprese tra i 17°C e i 30°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Meteo Roma domani

Meteo Roma – Anche nella giornata di domani su Roma e sul Lazio avremo condizioni meteo stabili grazie alla presenza dell’alta pressione. Al mattino avremo tempo asciutto con sole splendente su tutta la regione. Al pomeriggio non avremo variazioni di rilievo con i cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi. Anche in serata si rinnoveranno condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sgombri da nubi. Le temperature non subiranno grosse variazioni e su Roma saranno comprese tra i 17°C e i 29°C. Ma vediamo ora la tendenza meteo fino al weekend.

