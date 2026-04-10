Meteo Roma – Giornate primaverili fino al weekend, piogge per inizio settimana ma clima ancora molto mite

Situazione meteo a scala nazionale

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Alta pressione ancora presente sul Mediterraneo mantiene le condizioni meteo stabili sull’Italia, ma nel corso dei prossimi giorni tenderà in ritirata lasciando spazio a correnti più instabili di natura atlantica, co graduale peggioramento del tempo a partire dal Nord-Ovest. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi venerdì 10 aprile

Giornata all’insegna del bel tempo sul Lazio. Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli per lo più soleggiati, salvo addensamenti bassi e locali banchi di nebbia o foschie su coste e pianure, specie al primo mattino. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature stabili su Roma e comprese tra i +9/+10°C di minima ed i +21/+22°C di massima.

Meteo Roma domani 11 aprile

Anche la giornata di domani sarà all’insegna del bel tempo sul Lazio. Sia al mattino che al pomeriggio ancora cieli prevalentemente soleggiati su tutta la regione o con al più qualche velatura in transito. Possibili disturbi da nubi basse o nebbie soprattutto sulle coste e sulle pianure della Ciociaria. Qualche foschia o banchi nebbia non esclusi anche sulla Capitale al primo mattino. Tra la serata e la notte poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi per velature in transito. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature con poche variazioni su Roma e comprese tra i +10/+12°C di minima ed i +21/+22°C di massima.

Cambio di circolazione nei prossimi giorni

Nel corso dei prossimi giorni l’alta pressione tenderà in ritirata, con una perturbazione atlantica che si avvicinerà da ovest. Nella giornata di domenica è atteso un graduale aumento della nuvolosità, ma con tempo asciutto o con al più qualche piovasco isolato dalla serata. Tempo in peggioramento invece per i primi giorni della settimana con l’arrivo anche di piogge e temporali. Temperature che nella giornata di domenica vedranno un aumento nei valori massimi, sfiorando i +25°C sulla Capitale, mentre nei primi giorni della prossima settimana massime in lieve calo ma in aumento i valori minimi. Per maggiori dettagli seguite i prossimi aggiornamenti.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile e con clima primaverile, ma con piogge in arrivo per inizio settimana prossima. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!