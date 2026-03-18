Meteo Roma – Goccia fredda porta calo termico ma poche piogge, freddo anche i prossimi giorni ma tempo stabile

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede una goccia fredda in movimento sul Mediterraneo centrale, portando clima fredda e tempo instabile soprattutto sul medio versante adriatico e al Sud, in miglioramento nei prossimi giorni. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi mercoledì 18 marzo

Goccia fredda sull’Italia porta un po’ di instabilità anche sul Lazio ed una calo termico. Al mattino tempo per lo più stabile con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con nuvolosità in arrivo da settori appenninici a cui potranno essere associati locali piovaschi, specie sul basso Lazio ma non esclusi anche sulla Capitale. Precipitazioni che potranno risultare nevose sui rilievi fino alle quote di bassa montagna. Migliora dalla serata con graduali schiarite, salvo residui fenomeni sui settori meridionali della regione. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in calo su Roma e comprese tra i +6/+7°C di minima, anche più basse sui settori di periferia settentrionali e orientali, ed i +13/+14°C di massima.

Meteo Roma giovedì 19 marzo

La giornata di domani risulterà più stabile sul Lazio. Sia al mattino che al pomeriggio avremo infatti tempo prevalente stabile con cieli per lo più soleggiati su tutta la regione, salvo qualche possibile fenomeno pomeridiano nelle zone interne, specie in Appennino. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con con addensamenti nuvolosi specie tra Reatino e Viterbese. Di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana. Temperature in rialzo nei valori massimi su Roma e comprese tra i +6/+7°C di minima, anche più basse sui settori di periferia settentrionali e orientali, ed i +18/+19°C di massima.

Ancora correnti orientali nei prossimi giorni

Nel corso dei prossimi giorni avremo ancora correnti orientali su Mediterraneo ed Europa, con anche una goccia fredda che nel weekend dovrebbe muoversi dall’Europa centro-orientale verso l’Europa centro-occidentale. Prossimi giorni dunque ancora con clima fresco sul Lazio ma tempo stabile almeno fino a sabato, mentre per domenica non escluso un aumento dell’instabilità con qualche pioggia a causa della goccia fredda in movimento sull’Europa.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile, ma una goccia fredda attesa per domani porterà un aumento dell’instabilità. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!