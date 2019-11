METEO ROMA – Il peggio è passato, ancora qualche PIOGGIA possibile nelle prossime ore e ATTENZIONE alla settimana prossima, i dettagli

Ancora maltempo sulle regioni centro-settentrionali Nella giornata odierna troviamo ancora una situazione di generale instabilità sulle regioni centro-settentrionali soprattutto di sponda tirrenica, con le piogge e i temporali che hanno colpito soprattutto la Liguria di Levante, con accumuli di pioggia al suolo oltre i 100 millimetri a Lavagna, nel genovese orientale. Qui si è abbattuta anche una tromba d’aria, causando dei danni quali: tetti scoperchiati, alberi caduti e pali della luce divelti. Il maltempo ha però colpito anche la città di Roma, anche se in maniera decisamente meno intensa.

PER TUTTI I DETTAGLI RELATIVI ALLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO. L’instabilità si estende anche al sud tirrenico oggi L’instabilità nella giornata odierna si è spostata anche sulle regioni meridionali di sponda tirrenica, fino ad oggi rimaste all’asciutto dall’ondata di maltempo che sta interessando da ieri il nostro Paese. Per la verità piogge significative fin ora hanno colpito solo la Campania, con accumuli elevati nell’entroterra e più clementi sulle località prossime alla costa, mentre rimangono piuttosto a secco la Calabria e la Sicilia nonostante comunque la nuvolosità a tratti massiccia. In serata qualche rovescio sarà comunque possibile in queste regioni. Previsioni meteo Roma oggi Tra la nottata e la mattinata odierna la città di Roma si è trovata a che fare con delle piogge prive di attività elettrica che hanno scaricato al suolo accumuli di pioggia generalmente deboli e inferiori ai 10 millimetri. In questo momento sulla Capitale c’è un momento di pausa delle precipitazioni, ma non è escluso che nelle prossime ore qualche piovasco potrebbe ancora interessare il territorio capitolino, possibile fino alla serata odierna.

Domani migliora nonostante instabilità residua Nella giornata di domani lunedì 4 novembre è previsto un lieve miglioramento delle condizioni meteo sulla Città Eterna, con fenomeni in decisa attenuazione e tempo prevalentemente asciutto, se non fosse per qualche piovasco possibilmente riscontrabile nel corso del pomeriggio a causa di refoli instabili apportati dalla saccatura in allontanamento dal nostro Paese. Dal punto di vista termico le temperature si mostrano in calo soprattutto nei valori minimi, previsti per la giornata di domani intorno ai +14°C.

Nuova ondata di maltempo da martedì? Si apre un periodo decisamente instabile non solo per la Capitale, ma per il Paese intero: dalla giornata di martedì 5 novembre dovrebbe infatti avvicinarsi sull’Italia una nuova saccatura di origine nordatlantica, con una maggior componente artica questa volta. Nello specifico della città di Roma dunque, dalla giornata di martedì è prevista una nuova ondata di maltempo con i rovesci che potrebbero risultare intensi e accompagnati da attività elettrica. Le temperature si mostreranno in netto calo tanto che, stando alle previsioni attuali, i valori massimi potrebbero non raggiungere i +20°C nella giornata di mercoledì 6.