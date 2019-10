METEO ROMA: importanti novità in arrivo a metà mese di Ottobre, intanto sole e temperature oltre la media

Clamoroso stop all’Autunno con sole e clima mite nelle ore centrali della giornata

Bel tempo e sole in gran parte dell’Italia anche nella giornata odierna eccetto qualche disturbo tra Calabria e Sicilia sotto l’influenza ancora della circolazione di bassa pressione presente sul bacino del Mediterraneo e qualche nube ai bassi strati sulle regioni più settentrionali. A Roma come in gran parte delle grandi città italiane pertanto domina il sole e le temperature raggiungeranno valori che durante le ore centrali della giornata arriveranno anche a 25 gradi. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI ROMA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Residuo maltempo sulle regioni più meridionali d’Italia

Sul Mediterraneo insiste una circolazione di bassa pressione in grado di generare locale maltempo sulle province di Siracusa, Catania, Reggio Calabria e Catanzaro. Qui sta piovendo in queste ore con i fenomeni localmente anche di forte intensità. Nelle prossime ore la situazione meteo si manterrà perturbata in queste aree con piogge e temporali molto probabili.

Previsioni meteo Roma

Inizia una tipica Ottobrata in gran parte dell’Italia specie sulle città del centro Italia, Emilia Romagna e su buona parte del sud Italia. Sole e clima piuttosto mite anche nei prossimi giorni con l’Anticiclone dominante anche nel weekend quando a Roma si raggiungeranno facilmente i 26 gradi durante le ore centrali della giornata.