Meteo Roma – In arrivo piogge e temporali ma in un contesto più mite. I dettagli

Condizioni meteo a Roma e in Italia

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede l’arrivo di un nuovo impulso perturbato che porterà piogge e temporali sul centro Italia. Nei prossimi giorni una nuova saccatura atlantica porterà maltempo anche intenso sull’Italia, ma questa volta soprattutto al Centro-Nord. Di seguito, vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma oggi

Meteo Roma – Queste le previsioni meteo per oggi 15 Dicembre: al mattino avremo nuvolosità in graduale aumento durante la mattinata, con prime piogge isolate in arrivo a partire dai settori costieri. Nel corso del pomeriggio peggioramento più intenso con cieli nuvolosi su tutta la regione, piogge da sparse a diffuse ed anche di forte intensità, con temporali sparsi specie sui settori costieri e sub-costieri, Capitale inclusa. Non si escludono locali fenomeni a carattere di nubifragio. In serata ancora tempo instabile con piogge sparse e locali temporali nelle zone interne. Fenomeni più sporadici nella notte. PREVISIONI GRAFICHE PER IL LAZIO. Temperature stabili sulla Capitale, comprese tra 9°C e 16°C.

Previsioni meteo Roma per domani

Meteo domani – Per la giornata è atteso un nuovo peggioramento sul Lazio: al mattino avremo precipitazioni sparse anche su Roma. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso, con piogge e temporali sparsi. Fenomeni in esaurimento nella notte. Di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana. Le temperature subiranno un rialzo e saranno comprese tra 14°C e 17°C.

CONTINUA A LEGGERE





Tendenza meteo per gli ultimi giorni della settimana

Verso il weekend avremo un miglioramento delle condizioni meteo con cieli più soleggiati e temperature che torneranno ad abbassarsi. Questo grazie al ritorno dell’anticiclone sub-tropicale che dovrebbe dominare sul panorama italiano anche verso la prossima settimana.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano.

Meteo instabile su Roma e con peggioramento più intenso da quest’oggi. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!