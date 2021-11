METEO ROMA – Inizio settimana con il MALTEMPO, possibile ritorno della NEVE nel WEEKEND. Le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Salve e buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano! Nella seconda parte della scorsa settimana le condizioni meteo sulla Penisola Italiana si sono mantenute stabili grazie alla presenza di una campo di alta pressione che dominava l’Europa centro-occidentale e il Mediterraneo, ma dalla giornata di ieri le condizioni meteo sono tornate a peggiorare. Questo perché l’alta pressione ha iniziato a cedere a causa di una saccatura depressionaria che dalla Scandinavia si è estesa fino alla Penisola Iberica. Questa pilota correnti umide e instabili dai quadranti sud-occidentali verso l’Italia, portando nella giornata odierna piogge, rovesci ed anche temporali, soprattutto al Nord-Ovest, regioni tirreniche e Isole Maggiori. Vediamo dunque di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Roma e per il Lazio!

Previsioni meteo di Roma, oggi

Meteo Roma – La giornata odierna vedrà condizioni meteo piuttosto instabili su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo cieli nuvolosi su tutta la regione con associate delle piogge sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale specie sul Basso Lazio. Nuvolosità in transito anche nelle ore pomeridiane, con piogge ancora sul Lazio centro-meridionale e asciutto altrove. Tempo più stabile in serata su tutta la regione, con cieli irregolarmente nuvolosi ma con solo delle piogge isolate. Nel frattempo un minimo di pressione al suolo è in arrivo sul Tirreno, portando nuovamente piogge nella notte soprattutto sui settori costieri e sub costieri del Lazio centro-meridionale. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione e su Roma saranno comprese tra 12°C e 15°C. Ventilazione di debole intensità, mediamente dai quadranti orientali, con locali rinforzi nelle ore centrali della giornata. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO ROMA, COSTANTEMENTE AGGIORNATE!

Previsioni meteo Roma, domani

Meteo Roma – Nella giornata di domani avremo un minimo di pressione al suolo sul Tirreno centrale e questo renderà perturbate le condizioni meteo su Roma e sul Lazio. Al mattino avremo cieli irregolarmente nuvolosi su gran parte della regione, con maggiori aperture sull’Alto Lazio e piogge sul Lazio centro-meridionale, specie lungo la fascia costiera. Residue piogge al pomeriggio sul Basso Lazio, più asciutto altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Tempo asciutto in serata su tutta la regione con cieli poco nuvolosi. Temperature in lieve calo, comprese su Roma tra 11°C e 13°C. Vediamo di seguito la tendenza meteo per il resto della settimana.

